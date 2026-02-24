Telefobia en la Generación Z: el miedo a las llamadas que está frenando su carrera profesional

La Generación Z , nativa digital por excelencia, enfrenta un obstáculo inesperado en su integración laboral: el miedo a las llamadas telefónicas. Este síndrome, conocido como telefobia, afecta hoy al desarrollo profesional de jóvenes que prefieren la seguridad de un mensaje editado frente a la inmediatez de una conversación por voz.

A pesar de haber crecido en la era del smartphone , la relación de los jóvenes con esta herramienta está lejos de ser fluida en el ámbito de la voz. Según una encuesta de la plataforma Uswitch , el 23% de los integrantes de la Generación Z reconoce que nunca atiende llamadas telefónicas. Esta tendencia a evitar el contacto directo no es un simple rasgo de personalidad, sino un síndrome que está dificultando su desempeño en el entorno laboral, donde la comunicación inmediata sigue siendo un estándar imprescindible.

A diferencia de otras tecnologías que han quedado obsoletas, como el fax, las llamadas entre empresas o con clientes se mantienen como un sistema de comunicación esencial. Sin embargo, los jóvenes han encontrado en la comunicación asíncrona un refugio que les permite planificar y preparar sus respuestas . Esta desconexión entre la agilidad que requiere el mercado y la necesidad de control de los nuevos empleados está generando una brecha de habilidades difícil de cerrar.

La razón detrás de este rechazo sistemático al teléfon o tiene raíces psicológicas y contextuales. Los datos indican que el 56% de los jóvenes asocia recibir una llamada con la llegada de malas noticias. En un entorno dominado por la inmediatez de WhatsApp y las notificaciones de redes sociales, el sonido de una llamada se percibe como una interrupción urgente y, a menudo, sospechosa.

Esta percepción se ha visto agravada por el auge del spam telefónico y los fraudes , lo que ha empujado a esta generación a separarse cada vez más del uso tradicional del teléfono. La antropóloga social Zoia Tarasova explica que esta aprensión refleja una fatiga más profunda con la cultura de la inmediatez y la obsesión por la eficiencia. Según la experta, el hecho de evitar las llamadas es una forma de rebelión silenciosa contra la urgencia constante, prefiriendo tomarse el tiempo necesario para responder a través de canales que permitan la edición y el pensamiento pausado.

image

La preferencia por los mensajes no es solo una costumbre, sino una búsqueda de seguridad. En una conversación telefónica, el interlocutor queda expuesto a lo inesperado, lo que requiere una agilidad mental y una calma que muchos jóvenes no han desarrollado debido a que las acciones básicas, como pedir comida o reservar un viaje, se resuelven hoy con un clic y sin mediar palabra.

El desafío de las empresas para entrenar a la nueva fuerza laboral

El impacto en el mundo corporativo es tan real que algunas compañías están al borde de la capitulación. Casey Halloran, director de una agencia de viajes, relata que tras dos años de lucha contra la telefobia de sus empleados jóvenes, ha recurrido a capacitaciones intensivas, incentivos y hasta la contratación de psicólogos empresariales. A pesar de estos esfuerzos, el ejecutivo admite que están cerca de rendirse y adoptar exclusivamente sistemas de SMS y WebChat para evitar el conflicto constante que genera el teléfono.

image

Frente a este escenario, instituciones como el Nottingham College han inaugurado sesiones formativas específicas para ayudar a los estudiantes a superar esta ansiedad. Lix Baxter, asesora de la universidad, confirma que la ansiedad relacionada con el teléfono es un problema recurrente que deja a los graduados en desventaja respecto a otras generaciones. El entrenamiento consiste en enfrentar a los jóvenes a situaciones reales, obligándolos a realizar llamadas para reservar mesas en restaurantes o consultar horarios y disponibilidad de productos en tiendas.

A través de estos ejercicios de simulación, se les enseña a escuchar con atención, planificar la conversación y responder de forma clara y concisa. Se trata de trasladar la capacidad de reflexión que aplican al escribir un mensaje a la fluidez del habla, ganando la soltura necesaria para enfrentarse a situaciones inesperadas que la asincronía de las redes sociales no puede ofrecer.