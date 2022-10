Tamara Báez rompió en llanto y acusó a L-Gante de robarle su auto: “Hacen lo que quieren conmigo”

Tamara Báez y L-Gante están más enfrentados que nunca. Ahora, la joven compartió en sus redes un alarmante video en el que asegura que el cantante de Cumbia 420 irrumpió en la casa en la que ella vive y se habría llevado el auto y zapatillas de su exnovia.

La influencer decidió ir a vivir con su madre por temas de seguridad, tanto para ella como para su hija. Pero cuando regresó a la casa en la que vivían con L-Gante, donde aún tiene la mayoría de sus cosas y las de Jamaica, faltaban algunas cosas personales como zapatillas, el auto que él le regaló a ella para su cumpleaños, una moto y zapatillas de la joven.

“Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos?”, se la escucha decir en el video, mientras muestra su guardarropas.

“Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? Y está bici no sé de quién es, pero está acá”, señaló, mientras recorría la propiedad ubicada en un country donde alquilan.

“Hacen lo que se les canta bien el ort… conmigo y así fue siempre”, dijo la joven bastante molesta con la situación, en la que se refiere directamente a Elián Valenzuela y a su entorno.

“No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal desde hace mucho tiempo. Ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da”, aseguró llorando desconsolada en otro video.

La historia que subió L-Gante tras el video de Tamara Báez.

“Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona”, dijo dolida con la situación.

“Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?”, dando por hecho la relación del artista con Wanda Nara, quien también quedó involucrada en esta situación.

Wanda Nara, involucrada en los problemas de Tamara Báez y L-Gante

Wanda Nara quedó involucrada cuando el abogado de Tamara Báez aseguró que la empresaria había ingresado al barrio junto a su amigo y estilista, Kennys Palacios, aunque ella lo desmiente. Sin embargo, no niega conocer el barrio y haberse reunido allí con el manager de L-Gante.

“La verdad que no sé cómo se les puede ocurrir una cosa así, a quien se le ocurrió está dentro de su ser hacer algo así”, dijo enojada la empresaria en diálogo con Maite Peñoñori.

Luego, explicó: “Ayer grabé hasta muy tarde y me crucé a Lizy (Tagliani) en la grabación para decirte alguien que puedas llegar a conocer y lo puedas chequear”.

“Te mandé el chat con la productora del canal, las fotos de donde estuve con el horario”, siguió y agregó: “Estuve en un centro de estética que es del otro lado”.

“Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades pero la verdad es que está muy lejos de mí hacer una cosa así”, manifestó la hermana de Zaira Nara.