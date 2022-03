Sol Pérez y la pelea con Marina Señuk, la nueva “chica del clima” que le quitó el puesto

Sol Pérez es “la chica del clima” y lo seguirá siendo a pesar de que ya no comparte más cómo estará el tiempo en las diferentes provincias de Argentina. En ese rol la conocimos y hoy está como panelista de “Nosotros a la mañana” además de tener su propio perfume, coquetear por las redes sociales y promocionar el gimnasio de su pareja con videos de entrenamiento que son una bomba.

En la actualidad, quien está pisando fuerte en dar el pronóstico en la televisión es Marina Señuk, la joven de Misiones que aparece en TN y El Trece en el lugar que ocupaba Nazarena Di Serio. Pero antes hizo un reemplazo inolvidable en TyC Sports.

La modelo y comunicadora pasó por la señal de deportes hace cuatro atrás, como reemplazante de Sol y recordó en una entrevista con La Nación que hubo roces porque justamente la llamaron para cubrir la vacante del clima.

“Querían cambiar el aire, cambiar el perfil. Y sí, se armó un revuelo tremendo, pero yo soy perfil super bajo…Yo voy a trabajar. A Sol no la conocía. Ella en su momento me trataba como ´la chica esta´, pero la verdad es que no me tomo nada personal”, contó.

Marina Señuk, la nueva chica del clima que tuvo problemas con Sol Pérez

“Yo tiro buena onda y siempre deseo lo mejor para ella y para todos. Por suerte, en ese momento también lo manejé de esta manera. Cada una hace y dice lo que quiere con respeto y en ese momento yo no salí a decir nada”, lanzó la joven que aparece en “Tiempo al tiempo”, el segmento meteorológico de “Arriba argentinos” y en “Mediodía noticias”.

“Entendí que ella, por ahí, tiene un perfil mucho más mediático del que tengo yo”, cerró.

Las mejores fotos de Marina Señuk, la nueva chica del clima

A pesar de su bajo perfil y de que todavía no protagoniza ningún lío mediático, Marina Señuk la rompe en las redes sociales con sus fotografías de los diferentes looks que muestra a diario en la televisión.

La también licenciada en Recursos Humanos y estudiante de Locución se presenta como “la nueva chica del tiempo” y no del clima para no generar conflictos. Tiene 29 años, nació en Apóstoles, Misiones, y sus bisabuelos llegaron a nuestro país desde Kiev, Ucrania.

A los 15 desembarcó en Buenos Aires como modelo, con Pancho Dotto y al tiempo alcanzó la pantalla chica que era su objetivo. De a poco sube la cantidad de sus seguidores (158 mil) y para todos ellos les regala sus vestuarios y poses.

