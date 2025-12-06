Sol, mar y piscina: cómo proteger tu cabello del daño en verano

El verano invita a disfrutar del mar, la pileta y el sol , pero también expone el cabello a un combo que lo reseca , lo apaga y acelera el daño. La radiación UV, el cloro , la sal y el viento actúan como agresores constantes que deshidratan la fibra capilar y debilitan la queratina, la proteína responsable del brillo y la fuerza del pelo. Según especialistas, el calor abre la cutícula, lo que favorece la pérdida de humedad y aumenta el frizz, el quiebre y la decoloración prematura.

La buena noticia es que con una rutina simple y sostenida es posible prevenir ese deterioro y llegar al final de la temporada con un cabello sano , flexible y luminoso. La clave está en combinar protección solar capilar , enjuagues frecuentes, productos adecuados y una exposición más consciente al sol y al agua .

Los rayos UV no solo atacan la piel, también debilitan la estructura interna del cabello , rompen enlaces proteicos y favorecen la aparición de puntas abiertas, un efecto más notable en melenas finas o teñidas, que son naturalmente más vulnerables.

A esta exposición se suma la sal del mar , que elimina los aceites naturales que protegen la fibra y deja el pelo áspero, opaco y difícil de peinar, así como el cloro de la pileta , que puede alterar el color y resecar aún más la cutícula.

El viento también influye, enreda, quiebra y acumula partículas que irritan el cuero cabelludo si no se lava correctamente. En conjunto, todos estos factores aceleran la deshidratación y explican por qué el pelo “no es el mismo que en junio”.

Protección solar capilar, un paso imprescindible

Así como usamos protector en la piel, el cabello también necesita una barrera frente al sol. Existen champús, acondicionadores y aerosoles con filtros UV que reducen el impacto directo de la radiación.

Cuidados para el cabello en verano. Fuente: Canva Cuidados para el cabello en verano. Fuente: Canva

Los peinados recogidos, pañuelos, gorras y sombreros de ala ancha son aliados clave, ya que protegen tanto la fibra como el cuero cabelludo, una zona que también puede sufrir quemaduras solares y descamación. Además, evitar cubrir el pelo mojado ayuda a reducir el daño por fricción y mantiene más estable la hidratación.

¿Qué usar para evitar la resequedad?

En verano está permitido lavar el cabello a diario, el sudor, la sal, la arena y el cloro lo justifican plenamente. Lo ideal es optar por champús suaves y sumar un acondicionador sin enjuague después de la playa o la pileta, especialmente si el cabello queda áspero por el contacto con el agua.

Las mascarillas nutritivas, aplicadas una o dos veces por semana, refuerzan la elasticidad y devuelven el brillo perdido por la exposición solar. Un punto esencial es evitar las herramientas de calor, la plancha y el secador resecan aún más y vuelven el cabello frágil y quebradizo

Tips prácticos para cuidar tu pelo en verano

Estos consejos simples te ayudan a proteger tu melena del sol, el mar y el cloro para evitar daño y resequedad.

Mojá el cabello con agua natural antes de entrar al mar o la pileta para reducir la absorción de cloro y sal .

. Enjuagalo apenas salgas del agua para eliminar residuos que siguen dañando la fibra si se acumulan.

Usá peines de dientes anchos para evitar quiebres.

Aplicá acondicionador o máscara después de la playa y dejala actuar hasta llegar a casa.

Elegí peinados sueltos o recogidos suaves para evitar tironeos y fricción con el viento.

Antes y después del verano, realizá un corte leve para mantener la fibra sana y evitar puntas abiertas persistentes

Si el cuidado es constante, el cabello puede atravesar el verano sin perder suavidad ni brillo. La clave es anticiparse: proteger, hidratar y reducir la exposición al calor extremo. Con estos hábitos, la temporada de sol deja de ser enemiga y pasa a ser un momento para disfrutar sin dañar tu melena.