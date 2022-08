Silvina Escudero compartió su inusual ceremonia de casamiento

Hace pocos días, Silvina Escudero vivió uno de los días más felices de su vida al contraer matrimonio con su novio Federico. Junto a familiares y amigos íntimos, la pareja dio el “sí” y luego lo celebró en un restaurante. Lo cierto es que, más allá de mostrar algunas fotos del festejo, la bailarina todavía no había compartido en sus redes el momento de la ceremonia, que según mostró en las últimas horas, tuvo dos integrantes muy especiales para ella.

“El momento más culmine y emotivo. Cuando dimos el sí acompañados de nuestros bebés Mulata & Branca”, escribió junto a un video donde se ve cómo, inmediatamente después de darse el primer beso como marido y mujer, sus perras se acercan y ellos los acarician y se funden en un fuerte abrazo.

Silvina Escudero mostró el momento especial de su casamiento en el que participaron sus perros.

Entonces, la jueza de paz los presenta: “Ellas son Mulata y Branca con las alianzas”. Mientras tanto, sonaba una particular versión de “Who let de dogs out?” (“¿Quién dejó salir a los perros?”, en español). En tanto, en un posteo anterior, la ex Bailando por un sueño ya había anticipado que a fin de año organizará su casamiento con ceremonia y fiesta incluidas.

Así, no fue casual la presencia de sus mascotas en este día tan especial para Silvina. Además de ser muy cariñosa con ellas, también siempre fue una de las figuras del ambiente que más fomentó el amor por los animales.

Los detalles del casamiento de Silvina Escudero

Cuando se publicaron las primeras fotos del matrimonio de Silvina Escudero, sorprendió la ausencia de su marido en la postal de recién casados. En lugar de mostrarse juntos para las cámaras dándose un beso, tomando la libreta o luciendo su nueva alianza, solo aparecieron imágenes de ella. Lo que de inmediato generó dudas sobre qué pudo haber pasado con Federico. “Él no es el del medio, están pidiendo un montón”, explicó ella con una sonrisa.

Silvina Escudero

En tanto, ese día Silvina apostó por un conjunto blanco de tres piezas: blazer, pantalón palazzo con tajo lateral y un top de encaje con cintas cruzadas. Además complementó el look con stilettos clásicos del mismo color, y como peinado apostó por una cola tirante con bucles en las puntas. Por su parte, Federico optó por un estilo elegante sport: un saco de paño marrón, camisa blanca, jeans chupin y zapatillas blancas.

Silvina Escudero mostró el momento especial de su casamiento en el que participaron sus perros.

Unos minutos más tarde llegó la testigo de la unión y hermana de la bailarina, Vanina Escudero, luciendo un vestido de satén verde esmeralda, combinado con un cinturón negro y sandalias nude. Junto a sus dos hijos y su esposo, Álvaro Navia, vestido con un conjunto azul marino, también posaron para los flashes y se fundieron en un beso apasionado.