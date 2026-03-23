23 de marzo de 2026 - 21:05

Según la psicología, una persona deja la procrastinación para ser disciplinado con 4 hábitos mentales simples

La psicología revela qué transformaciones internas permiten dejar atrás la procrastinación y sostener la disciplina en el tiempo, según cada persona.

La psicología encuentra versiones sólidas.

La psicología encuentra versiones sólidas.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Leé además

la psicologia destaca los 4 colores que utilizan las personas que imponen presencia sin hablar

La psicología destaca los 4 colores que utilizan las personas que imponen presencia sin hablar

Por Andrés Aguilera
Estatua de Aristóteles en Grecia

Aristóteles, filósofo griego cuya frase es una guía ética para sobrevivir: "La dignidad no consiste en..."

Por Cristian Reta

Lejos de tratarse solo de fuerza de voluntad, desde Psychology Today señalan que existen hábitos internos clave que permiten sostener ese cambio en el tiempo. Identificarlos ayuda a entender por qué algunas personas logran avanzar mientras otras quedan en la confusión.

personas perezosas
Transformar hábitos es un proceso que cuesta pero tiene resultados positivos.

Transformar hábitos es un proceso que cuesta pero tiene resultados positivos.

Autocompasión y perdón, el primer paso para dejar de sabotearse

Uno de los cambios más importantes en quienes logran volverse disciplinados es dejar de castigarse constantemente por su pasado. La autocompasión permite reconocer errores sin convertirlos en una identidad permanente, lo que reduce la culpa que muchas veces paraliza.

  • Este enfoque no significa justificar la falta de acción, sino entender que el cambio requiere paciencia. Al perdonarse, la persona deja de perder energía en reproches y puede enfocarse en construir nuevos hábitos más saludables.
  • Además, este hábito genera una base emocional más estable. Cuando alguien se trata con mayor comprensión, aumenta la probabilidad de volver a intentarlo tras una falla, en lugar de abandonar por completo.

Autoconfianza, la base para sostener nuevos hábitos

La autoconfianza no aparece de forma espontánea, sino que se construye con pequeñas acciones repetidas. Las personas que pasan de la pereza a la disciplina empiezan a confiar en su capacidad para cumplir objetivos simples y alcanzables.

  • Cada logro, por mínimo que sea, refuerza la idea de que el cambio es posible. Este proceso acumulativo genera una sensación de control que reemplaza la inseguridad inicial.

Con el tiempo, esta confianza permite enfrentar tareas más complejas sin evitar el esfuerzo. La persona deja de dudar constantemente de sí misma y comienza a actuar con mayor decisión.

personas perezosas
Los rasgos intentan destacar que la persona debe estar enfocada en uno mismo.

Los rasgos intentan destacar que la persona debe estar enfocada en uno mismo.

Mentalidad orientada a la acción como fin de la procrastinación

Otro rasgo clave es abandonar la espera del momento perfecto. Las personas disciplinadas desarrollan una mentalidad orientada a la acción, donde el movimiento es más importante que la motivación inicial.

  • Este cambio rompe con uno de los mayores bloqueos: creer que hay que “sentirse listo” para empezar. En lugar de eso, se prioriza actuar incluso con dudas o incomodidad.
  • A medida que se repite este comportamiento, la acción se vuelve un hábito. Esto reduce el tiempo de indecisión y facilita avanzar de forma constante, incluso en días con poca energía.

El cambio de identidad es el verdadero motor del cambio duradero

El cambio más profundo ocurre cuando la persona deja de verse a sí misma como “perezosa”. Adoptar una nueva identidad, como alguien disciplinado o constante, transforma la forma en que se toman decisiones diarias.

  • Este proceso no sucede de manera instantánea. Se construye a partir de acciones repetidas que refuerzan esa nueva percepción. Cada comportamiento coherente actúa como evidencia de ese cambio interno.
  • Con el tiempo, la disciplina deja de ser un esfuerzo consciente y pasa a formar parte de la identidad. Esto hace que mantener hábitos positivos sea mucho más natural y sostenible.
personas perezosas

La disciplina no es un rasgo fijo ni exclusivo de algunas personas. Es el resultado de cambios mentales que se desarrollan con el tiempo y la práctica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Llegas temprano a todas partes? La psicología explica el por qué.

Según la psicología, las personas que siempre llegan temprano arrastran un patrón aprendido desde la infancia

Por Sofía Serelli
Esto es lo que tu foto de perfil dice sobre vos según la psicología.

Según la psicología, las personas que eligen su foto de perfil con cuidado revelan un rasgo oculto

la psicologia destaca el unico color que utilizan las personas que se hacen notar sin exagerar

La psicología destaca el único color que utilizan las personas que se hacen notar sin exagerar

La psicología propone entenderlo desde una perspectiva positiva para cambiar la mirada y reconocer una función más profunda.

La psicología destaca 4 hábitos favorables en adultos mayores que repiten las mismas anécdotas una y otra vez