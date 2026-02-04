Según la psicología, las personas que nacieron en los 70 poseen 9 pasatiempos que hoy vuelven a ser tendencia.

Durante años, los pasatiempos asociados a quienes crecieron en las décadas del 60 y 70 fueron vistos como hábitos del pasado, desplazados por la tecnología y el entretenimiento digital. Sin embargo, la psicología y las ciencias del comportamiento coinciden en que estas actividades viven un regreso , especialmente entre adultos jóvenes que buscan frenar el ritmo acelerado de la vida moderna.

Lejos de ser una moda pasajera, el retorno de estos hobbies responde a una necesidad emocional concreta : reducir la ansiedad, mejorar la concentración y recuperar el contacto con experiencias físicas y tangibles. Por eso, prácticas que marcaron a una generación hoy vuelven a ocupar un lugar central en hogares, talleres y espacios comunitarios.

Especialistas en conducta humana explican que la hiperconectividad constante genera fatiga mental, dificultad para sostener la atención y una sensación permanente de urgencia. Frente a este escenario, actividades manuales y repetitivas funcionan como reguladores emocionales naturales , ayudando a disminuir el estrés y recuperar la sensación de control.

A diferencia del consumo digital, estos hobbies no exigen inmediatez ni validación externa , y permiten ver resultados concretos: algo crece, se arma, se termina o se comparte. Esa lógica simple es justamente lo que hoy vuelve a ser valioso.

El ritual de elegir un disco, colocarlo y escucharlo completo volvió a imponerse frente a las playlists infinitas.

2- Jardinería y huertas caseras

Cultivar plantas, hierbas o vegetales se convirtió en una forma de bienestar y desconexión mental.

3- Fotografía analógica

La espera y el error vuelven a tener valor frente a la perfección inmediata del celular.

4- Tejer y hacer crochet

Ya no es una actividad doméstica invisibilizada, sino una práctica creativa y social.

5- Juegos de mesa y rompecabezas

Reaparecen como excusa para reunirse y conversar sin pantallas de por medio.

6- Leer libros en papel

El objeto físico recupera protagonismo frente a la lectura fragmentada en pantallas.

7- Carpintería y trabajos manuales

Crear con las manos devuelve una sensación de logro difícil de replicar en lo digital.

8- Escritura a mano y caligrafía

Escribir sin teclado mejora la memoria, la concentración y la expresión emocional.

9- Coleccionismo clásico

Desde estampillas hasta objetos antiguos, ordenar y preservar conecta con la historia personal.

Qué dice la psicología sobre esta tendencia

Desde el enfoque psicológico expresado por el experto Farley Ledgerwood, estos pasatiempos activan estados de atención plena, similares a los que se buscan en prácticas como la meditación. Además, refuerzan la identidad personal y generan satisfacción interna sin depender del reconocimiento externo.

Otro factor clave es el contexto: en épocas de incertidumbre económica y social, las personas tienden a refugiarse en actividades previsibles y controlables, algo que estos hobbies ofrecen de forma natural.