Según la psicología, quienes crecieron en los 60 incorporaron estas 9 lecciones por libertades hoy prohibidas.

Durante las décadas de 1960 y 1970 , la infancia se vivía bajo reglas muy distintas a las actuales. Salir solos, explorar espacios peligrosos y resolver conflictos sin intervención adulta formaban parte de la rutina diaria. De acuerdo con la psicología , lo que hoy podría generar alarma, para esa generación fue una escuela informal de vida.

Desde la mirada de expertos contemporáneos, muchas de esas experiencias tempranas explican por qué quienes crecieron en ese período desarrollaron una fuerte capacidad de adaptación, autonomía y tolerancia a la frustración.

1. Aprendieron a orientarse y a manejar el tiempo desde chicos

Caminar solos a la escuela o recorrer el barrio sin compañía adulta era habitual. Esa práctica cotidiana fortalecía la noción de responsabilidad, la gestión del tiempo y la toma de decisiones básicas sin supervisión constante.

Jugar en construcciones, terrenos baldíos o edificios abandonados no estaba prohibido. En lugar de evitar el peligro, aprendían a medirlo, reconocer límites y asumir consecuencias, una habilidad clave para la vida adulta.

3. Desarrollaron resiliencia física y emocional

Las caídas en bicicleta, los golpes y los errores no solían derivar en intervenciones inmediatas. Levantarse, seguir y aprender del golpe era parte del proceso, reforzando la tolerancia al dolor y a la frustración.

4. Resolvieron conflictos cara a cara

Las discusiones entre pares rara vez involucraban adultos. Negociar, defenderse o ceder enseñaba habilidades sociales básicas como el autocontrol, la lectura del otro y la resolución directa de conflictos.

image

5. Construyeron autonomía durante largas horas sin supervisión

En vacaciones, muchos pasaban el día entero fuera de casa y regresaban recién al anochecer. Esa libertad fomentaba la planificación espontánea, la toma de decisiones grupales y la responsabilidad sobre los propios actos.

6. Aprendieron a usar objetos peligrosos con criterio

Herramientas, cuchillos o artefactos que hoy serían restringidos formaban parte del juego o de tareas cotidianas. Esto generaba respeto por el riesgo y una comprensión temprana de causa y efecto.

7. Desarrollaron intuición social al moverse solos

Viajar en transporte público, pedir ayuda a desconocidos o moverse entre distintos barrios fortalecía la lectura de contextos, la confianza selectiva y el criterio social.

8. Comprendieron la naturaleza sin mediadores

Nadar en ríos, lagos o el mar sin guardavidas era común. Esa exposición directa enseñaba a evaluar el entorno natural, reconocer peligros reales y actuar con prudencia sin instrucciones externas.

9. Incorporaron la responsabilidad laboral desde jóvenes

Muchos comenzaron a trabajar en pequeños empleos durante la adolescencia. Ganar dinero propio reforzaba la disciplina, el valor del esfuerzo y la noción de compromiso, aprendizajes que perduraron en la adultez.

image

Lo que se ganó en seguridad y lo que se perdió en resiliencia

De acuerdo con lo que expresa el experto Farley Ledgerwood Es difícil imaginar hoy a niños repitiendo muchas de esas experiencias sin supervisión. El contexto cambió y varios avances en materia de seguridad resultaron necesarios. Sin embargo, en ese proceso también se diluyó un aprendizaje clave.

Aquellas libertades implicaban riesgo, pero también enseñaban a medir consecuencias, confiar en el propio criterio y levantarse después del error. De ese margen de autonomía surgieron generaciones más independientes, creativas y capaces de adaptarse a la frustración.