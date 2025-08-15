15 de agosto de 2025 - 09:00

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

La psicología, la ciencia y la salud han investigado qué color genera mayor atracción y por qué activa reacciones tan intensas en el cerebro humano.

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

No es raro que una persona prefiera la compañía de un perro antes que la de un ser humano.

Qué significa que una persona se lleve mejor con los perros que con los humanos, según la psicología

Por Redacción
Esto significa hablar con los perros, según la psicología.

Esto significa hablar con los perros, según la psicología

Por Andrés Aguilera

Vivimos rodeados de colores, pero rara vez pensamos en cómo influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestras interacciones. La ciencia del color ha demostrado que cada tonalidad provoca una reacción específica en el cerebro y que su efecto se extiende a la salud emocional.

image
Seg&uacute;n la psicolog&iacute;a, este es el color que m&aacute;s atrae a las personas

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Los estudios más recientes sobre percepción visual revelan que los colores no solo decoran, sino que comunican. De hecho, investigaciones de la Universidad de Rochester y otras instituciones muestran que, en entornos sociales, la elección de un color puede cambiar radicalmente la forma en que los demás nos ven.

El color que más atrae a las personas

Es a partir de estos hallazgos que la psicología se adentra en la búsqueda del tono más seductor. Según múltiples investigaciones, el rojo ocupa el primer puesto como el color que más atrae. Su impacto no es casual: estimula el sistema nervioso, acelera el pulso y está asociado a conceptos como pasión, energía y confianza.

image
Seg&uacute;n la psicolog&iacute;a, este es el color que m&aacute;s atrae a las personas

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology observó que, en interacciones cara a cara, las personas vestidas con rojo eran percibidas como más atractivas y seguras. Desde una perspectiva de salud mental, este color puede activar áreas del cerebro relacionadas con la motivación y la excitación emocional.

Por qué el rojo tiene tanto poder

La ciencia sugiere que nuestra respuesta al rojo podría tener raíces evolutivas. En la naturaleza, este color suele señalar algo importante: frutos maduros, señales de advertencia o incluso cambios emocionales visibles en el rostro humano.

En términos de psicología, su fuerza radica en que no pasa desapercibido. El rojo capta la atención de forma inmediata, provoca reacciones fisiológicas medibles y refuerza la percepción de liderazgo y determinación. No obstante, también puede ser abrumador si se usa en exceso, afectando la salud emocional al generar tensión o ansiedad.

image
Seg&uacute;n la psicolog&iacute;a, este es el color que m&aacute;s atrae a las personas

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Los expertos recomiendan emplearlo estratégicamente: en la ropa para causar impacto, en la decoración para estimular conversaciones o en materiales visuales para captar interés rápido. El color es, en definitiva, una herramienta silenciosa pero poderosa para influir en cómo nos ven y cómo nos sentimos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hábitos negativos como el miedo a equivocarse pueden ser el principal problema de una persona en la vida diaria.

No es ser perfecto: el TOC que delata el miedo al error en las personas, según expertos

Por Redacción
Una persona que se queda sin voz en momentos tensos puede que sea por una acción involuntaria del cuerpo.

Qué significa que una persona se quede sin voz en momentos de nerviosismo, según la psicología

Por Redacción
segun la ciencia, esta es la cantidad de amigos que realmente necesitamos para ser felices

Según la ciencia, esta es la cantidad de amigos que realmente necesitamos para ser felices

Por Redacción
quedarse en silencio para evitar conflictos no es senal de madurez: es un atajo sutil hacia la autodestruccion, segun la psicologia

Quedarse en silencio para evitar conflictos no es señal de madurez: es un atajo sutil hacia la autodestrucción, según la psicología

Por Andrés Aguilera