Según la inteligencia artificial, así se vería Messi en la pobreza

La Inteligencia Artificial (IA) sigue sorprendiéndonos con sus avances, y esta vez ha transformado la realidad de Lionel Messi mostrándolo en condiciones de pobreza.

Utilizando la herramienta Midjourney, se generó una imagen de Messi viviendo en una favela brasileña, presentándolo de una manera completamente diferente a la vida de lujo y fama que conocemos.

En la imagen compartida por el usuario de Instagram @arteficialismo, Messi aparece más delgado y con rasgos faciales más marcados, lo que contrasta con su habitual apariencia de estrella del fútbol mundial.

La publicación describe: “Celebridades que perdieron todo y ahora viven en una favela brasileña”, mostrando a Messi en un entorno rural, similar al que viven muchos latinoamericanos en áreas marginadas.

Messi en la pobreza

Transformación de otras celebridades según la IA

Además de Messi, la IA también ha reimaginado a otras figuras destacadas. Entre las celebridades transformadas se encuentran Robert Downey Jr, el Papa Francisco, Sylvester Stallone y Mike Tyson.

Robert Downey Jr

Sylvester Stallone

El Papa Francisco

Mike Tyson

Todos ellos fueron mostrados en un entorno de pobreza, lejos de los lujos y el prestigio que usualmente los rodean.

Messi habló de cuándo fue a terapia

En una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae, el astro del fútbol compartió detalles sobre su experiencia con la terapia mientras vivía en Barcelona.

Messi admitió que inicialmente era reacio a la idea de ir a terapia. “Fui cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona la cual me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno y lo malo”, explicó.

Sin embargo, una vez que decidió intentarlo, encontró que la terapia le ofrecía beneficios significativos. “La verdad que me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo”, confesó el 10.

Lionel Messi charló con el Pollo Álvarez acerca de la Selección y su día a día

A pesar de haber dejado la terapia eventualmente, Messi reconoció su impacto positivo. “Después dejé y no fui más. Pero la vez que fui hace mucho, me gustó, me hizo bien, me ayudó”, afirmó. Esta experiencia inicial con la terapia le permitió abordar sus problemas de una manera más abierta y saludable.

Messi también destacó la importancia de su círculo cercano en su bienestar emocional. “Tengo amigos, tengo familia, Antonela. Creo que de grande también fui cambiando mucho de eso”, señaló.

Además, mencionó cómo la terapia le ayudó a abrirse más con sus seres queridos. “El psicólogo también me ayudó y fui compartiendo mucho más todo lo que me pasaba y me fui abriendo mucho más también con mi gente”, añadió.

El periodista le preguntó a Messi si alguna vez había intentado yoga o pilates, a lo que el astro argentino respondió sin rodeos: “No.”

El Pollo Álvarez comentó que se dice que estas prácticas son muy beneficiosas, a lo que Messi replicó: “Yo no probé nunca.”

Seguí Leyendo