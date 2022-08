Sebastián Yatra se animó a cebar mates y cometió un error insalvable

Sebastián Yatra pasó por la Argentina en su Dharma Tour y dejó algunas perlitas muy graciosas, por ejemplo esta, en la que se ofreció a preparle un mate a un peridista que lo retó a probar su argentinidad.

Junto al periodista Julián Zancada, que está al frente del ciclo #ArgentinoPorUnDía de Infobae, el músico puso a prueba su argentinidad. El músico asegura que con la cantidad de veces que vino a nuestro país sabe muchísimo de nuestra cultura, pero ¿cuánto es mucho?. Cebar mates no está en esa lista.

Primero, el intérprete de “Pareja del año” y “Tacones rojos” le puso yerba al mate como si no hubiera un mañana y después ¡puso la bombilla al revés! El periodista, que estaba viendo el proceso de armado del mate, no decía nada. Al momento de ofrecerle el mate, Zancada le dijo que el primero siempre lo toma el cebador y ahí fue cuando el músico se dio cuenta que algo estaba mal . “Ya veo todos los memes en Internet: ‘Por favor, que nadie me prepare un mate como Yatra’”, lanzó el cantante entre risas.

Sebastián Yatra en Mendoza. Gentileza: Siente Mendoza

Según contó el artista en la nota, la gastronomía argentina es una de sus favoritas. “Tomé bastante vino en Mendoza y comí muchas empanadas en Salta” dijo sobre los lugares que visitó en su gira,

Sebastián Yatra en Mendoza

El desafío para Yatra incluyó conocimiento sobre personajes argentinos y algunas palabras del lunfardo que usamos cotidianamente: “chabón”, “facha”, “bondi”, “careta”. El músico no tuvo drama en superar la prueba y hasta se dio el lujo de armar una frase: “Mirá, chabón, me subí a la bondi con tremenda facha y conocí a una mina que quedó loca y me dejó loco boludo. Ya le agarré el teléfono y vamos para el boliche”.

La última vez que Yatra visitó la Argentina fue hace tres años y dejó en claro que va a volver pronto.