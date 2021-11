Se olvidó que es paraguaya: la escena de amnesia en La 1-5/18 que se hizo viral

“La 1-5/18: somos uno″ (El Trece) avanza en su historia con algunas complicaciones para sus protagonistas. Esta vez, el personaje de la actriz paraguaya Lali González sufrió un aparente episodio de amnesia -algo ya visto en tantas telenovelas- y se volvió tendencia en las redes sociales. Aunque más que todo por el nivel de los diálogos en cuestión.

Rita (Lali González) había sido hospitalizada de urgencia por una herida de bala en medio de un enfrentamiento entre las bandas del Peñaloza. El problema es que después de la operación, Lola (Agustina Cherri) y Lautaro (Nico García) se dieron cuenta que Rita no los reconoce. “¿Estás bien, mi amor?”, quiso saber su esposo, también de origen paraguayo. “¿Quiénes son ustedes?”, les retrucó Rita con una mirada confundida y algo alterada.

Un momento insólito se dio al rato, cuando Rita descubrió que es paraguaya... y que su marido también, algo que parece de poco agrado para ella.

ESTA ES UNA DE LAS MEJORES COSAS QUE VI EN MI VIDA pic.twitter.com/29NTXQShDf — Félix (@felixdeapellido) November 3, 2021

La reproducción del diálogo entre Rita (González) y su amiga Lola (Cherri):

Rita: “Si es así como vos decís, que sos mi mejor amiga, lo que no entiendo es porque ustedes quieren hacer creer que ese tipo es mi marido. Yo no siento nada por él, encima es paraguayo. No lo conozco yo”.

Lola: “Es Lautaro. Y vos también sos paraguaya”.

Rita: “Ah, ¿sí?”.

Lola: “No te das cuenta que hablás así (imita la forma de hablar)”.

Rita: “Ah (impactada), ¿cómo se llama?”.

Lola: “Lautaro”.

Rita: “Imposible, no tengo nada que ver con él”.

El momento generó gran repercusión en Twitter, donde los usuarios no pudieron contener la risa por las derivaciones del caso de amnesia que sufrió Rita, a tal punto de olvidar el origen de su dialecto.