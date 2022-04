Se golpeó contra la cama y su grito de dolor generó los videos más divertidos de TikTok

Katey, una usuaria de TikTok, se ha vuelto viral y famosa tras compartir un curioso video donde se golpea la espalda contra la cama y pega un grito de dolor.

El video original ya acumula alrededor de 23 millones de visualizaciones y su agudo grito despertó la creatividad de otros usuarios que utilizaron el posteo original para hacer sus propias versiones.

El video original de Katey es, en realidad, un intento fallido. La joven se golpea y grita de dolor y decidió compartirlo en su cuenta. Buscando repercusiones, o no, terminó generando una tendencia en la red social que lleva meses.

Muchas canciones clásicas han sido utilizadas para hacer dúos con ese grito agudo y el resultado ha sido hilarante.

Canciones como “Dragostea din tei” de la banda rumana O-Zone o “Kiss” de Prince fueron usados varias veces porque contienen un agudo entre sus notas. También famosas canciones como “Staying Alive”, de Bee Gees -los reyes de los agudos- fue una de las primeras canciones utilizadas en este particular challenge. También “Ain’t No Mountain High Enough”, de Marvin Gaye. Pero no fueron los únicas, también se utilizaron “Happy”, de Pharrell Williams, “When I was your man”, de Bruno Mars o “El círculo de la vida”, de El rey león.

Los dúos en TikTok son una opción para utilizar un video de un usuario y crear uno propio compartiendo en pantalla ambos contenidos. De allí que varios usuarios se volcaran a bromear sobre el giro de dolor de la joven.

Más de 50 mil videos se han registrado en TikTok con dúos para bromear y se sumaron hasta famosos.

Una de las más conocidas fue Lali Espósito que creó su propia versión con su estilo único y lo llamativo fue que no eligió una propia sino ajena. Lali hizo el video con la canción “abcdefg”, de Rosalía, uno de los temas que ya se había hecho viral por sí mismo en los últimos meses por su particularidad.