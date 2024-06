Santoral de hoy, 21 de junio: San Luis Gonzaga, el patrono de la juventud

鈥淥s confiar茅, oh ilustre se帽ora, que meditando sobre la divina bondad, mar sin fondo e sin limites, mi mente se extrav铆a. No puedo entender c贸mo el Se帽or mire mi peque帽o y breve trabajo y me recompense con el reposo eterno y desde el cielo me invite a esa felicidad que hasta ahora he buscado con negligencia y que, aunque muy pocas l谩grimas he derramado por ella, me siga ofreciendo ese tesoro que es la coronaci贸n de grandes trabajos鈥. (脷ltima carta a su madre, 10 de junio de 1591).

Naci贸 en Mantua (Italia), en 1568, es hijo de los marqueses de Castiglione. Habiendo sido el primog茅nito de un noble linaje, su destino a la guerra parec铆a que hubiera sido ya predeterminado. Su padre, el marqu茅s Ferrante, lo ejercit贸 en el uso de las armas y armaduras. Su madre, lo educ贸 con su testimonio de fe y la oraci贸n.

Su encuentro personal con Dios

Luis cont贸 que su vocaci贸n a la vida religiosa madur贸 muy temprano. Como cualquier ni帽o, a la edad de 5 a帽os jugaba a la guerra, y luego como a los 7 a帽os se arrodillaba varias veces al d铆a para recitar los salmos penitenciales. A los 10 a帽os se consagr贸 a Mar铆a, como ella se hab铆a consagrado a Dios.

A los 12 a帽os recibi贸 la Primera Comuni贸n de manos de San Carlos Borromeo, en ocasi贸n de su visita pastoral a Brescia. Confi贸 luego sus intenciones de consagrarse como religioso a su madre, pero su padre se opuso a esa decisi贸n con todas sus fuerzas. Incluso se burl贸 de 茅l, pero Luis se defendi贸 diciendo: 鈥Busco la salvaci贸n, Padre m铆o; b煤squela usted tambi茅n!鈥

Su padre intent贸 disuadirlo envi谩ndolo a las cortes italianas, quiz谩s para que en esos ambientes se distrajera o se enamorase, pero el resultado obtenido fue contraproducente pues Luis confirm贸 con m谩s vigor su decisi贸n de entrar en la Compa帽铆a de Jes煤s. As铆 que, en 1585 firm贸 su renuncia a los t铆tulos y a la herencia a favor de su hermano menor Rodolfo y se fue a Roma. S贸lo ten铆a 17 a帽os.

La 鈥渏oya espiritual鈥

Entre jesuitas, Luis se distingui贸 por su fe siempre entusiasta y por su h谩bito de intensas penitencias y autocontrol. Sus superiores se dieron cuenta inmediatamente de que Luis era una verdadera y poco com煤n 鈥渏oya espiritual鈥, tanto que despu茅s de su muerte el Superior General, sucesor directo de San Ignacio de Loyola, afirm贸 que pensaba que Luis se habr铆a salvado de la peste, pues estaba convencido de que el Se帽or lo habr铆a destinado a ser el gu铆a de la Compa帽铆a de Jes煤s en un futuro. Entre los jesuitas s贸lo pas贸 unos pocos a帽os, estudi贸 teolog铆a pero no tuvo tiempo para profesar sus votos.

Templo Jesuita Sagrado Coraz贸n, ubicado en Av. San Mart铆n esquina Col贸n de Ciudad. /Foto Archivo Los Andes

鈥淐omo los otros鈥

Mientras Luis viv铆a en Roma, varios dramas flagelaban a la ciudad, uno tras de otro: primero la sequ铆a, luego la hambruna y una epidemia de peste tifoidea.

Fiel al lema 鈥淐omo los otros鈥, es decir, renunciando a sus nobles or铆genes as铆 como los privilegios derivados de su estado de salud, Luis se fue entre los 鈥渁pestados鈥 para curarlos y ayudarlos, junto a San Camilo De Lellis. Un d铆a, vio a un enfermo abandonado en la calle, moribundo: lo carg贸 y lo llev贸 al hospital de la Consolata.

As铆 es como probablemente se infect贸, y unos d铆as m谩s tarde, el 21 de junio de 1591, muri贸 en los brazos de sus compa帽eros; ten铆a 23 a帽os de edad.

Fue canonizado en 1726 por Benedicto XIII, quien tres a帽os despu茅s, lo nombr贸 protector de los estudiantes. P铆o XI lo proclam贸 protector de la juventud cat贸lica en 1926; Juan Pablo II lo nombr贸 protector de los enfermos de SIDA en 1991.

