San Valentín no es la única opción: 6 celebraciones alternativas para festejar el amor sin pareja

El 14 de febrero suele estar asociado al amor de pareja, los regalos y las cenas románticas . Sin embargo, en distintas partes del mundo surgieron celebraciones alternativas a San Valentín que amplían el concepto de afecto y permiten festejar otros vínculos igual de importantes.

Si tenés una cartera vieja y sin uso, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto útil

Por qué conviene guardar las tapitas plásticas de las botellas: 3 usos reales para reutilizarlas en casa

Desde tradiciones asiáticas hasta iniciativas impulsadas por movimientos sociales y series de televisión, estas fechas invitan a resignificar el Día de los Enamorados y convertirlo en una jornada más inclusiva.

En Corea del Sur , el 14 de abril se celebra el llamado Día Negro , una jornada pensada originalmente para quienes no recibieron regalos el 14 de febrero ni el 14 de marzo (cuando se festeja el White Day).

La tradición indica que las personas solteras se vistan de negro y compartan un plato de jajangmyeon , fideos con salsa oscura. Lo que comenzó como una reunión con tono melancólico evolucionó en muchos casos hacia un encuentro social donde la soltería se vive como una elección y no como una carencia.

Un día antes de San Valentín se conmemora el Día Internacional del Amor Propio , una iniciativa que busca recordar que el afecto hacia uno mismo también merece reconocimiento.

La propuesta invita a dedicar tiempo al autocuidado, ya sea con una actividad placentera, un descanso consciente o un gesto simbólico que refuerce la autoestima. En un contexto donde la presión social suele centrarse en la pareja, esta fecha pone el foco en el bienestar individual.

image

Día de los Solteros: orgullo y consumo masivo

El 11 de noviembre se celebra en China el Día de los Solteros, una jornada que comenzó como una reivindicación de la vida sin pareja y que con el tiempo se convirtió en uno de los mayores eventos comerciales del mundo.

Más allá de su costado económico, la fecha también funciona como una instancia para celebrar la independencia personal y compartir con amigos sin la lógica romántica tradicional.

image

Galentine’s Day: amistad entre mujeres

Popularizado por la serie Parks and Recreation, el Galentine’s Day se festeja el 13 de febrero y está dedicado a celebrar la amistad entre mujeres.

Brunches, encuentros y pequeños regalos forman parte de esta tradición que trascendió la ficción televisiva y se instaló como una alternativa real para quienes prefieren homenajear los vínculos afectivos no románticos.

image

El Día del Amigo en clave internacional

En países como Finlandia y Estonia, el 14 de febrero se celebra el Día del Amigo en lugar del Día de los Enamorados. La costumbre consiste en intercambiar tarjetas o pequeños obsequios con amistades cercanas.

Además, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad, reforzando la idea de que los lazos sociales merecen su propio reconocimiento.

image

Quirkyalone Day: independencia afectiva

También el 14 de febrero se celebra el International Quirkyalone Day, una propuesta que reivindica la independencia y la decisión consciente de no estar en pareja por obligación social. La jornada celebra tanto la soltería como la libertad de elegir cómo y con quién compartir el tiempo, sin presiones externas.

Más allá del romance tradicional

Estas seis celebraciones alternativas muestran que el amor no se limita a la pareja. Ya sea a través de la amistad, el autocuidado o la independencia, el calendario ofrece múltiples oportunidades para festejar vínculos diversos y redefinir qué significa realmente celebrar el 14 de febrero.