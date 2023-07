Sacate la duda y concoé cuáles son las plantas que sobreviven sin agua

En la actualidad, existen miles de ejemplares de plantas alrededor del mundo, las que presentan variedades de formas, colores, con más o menos cantidad de hojas, con flores de diferentes características, entre otras cosas. Además, están las que sobreviven a temperaturas extremas, ya sean muy altas o bajas, pero también sin agua.

Es importante recalcar que en algún momento, es necesario suministrarle aunque sea un poco de agua a tu vegetación, ya que el no hacerlopuede traerle consecuencias: dejarán de crecer, no florecerán tanto o, en su situación límite, morirán. Contrariamente, no hay que regarlas en exceso, porque sino no absorben el oxígeno y los nutrientes a través de las raíces.

Lengua de Suegra - Foto Be Green

Cuáles son las 5 plantas pueden sobreviven sin agua

La primera, es la planta que lleva por nombre: Zamioculcas. Esta vegetación es tropical y es conocida mundialmente porque puede sobrevivir con muy poca agua. Pueden llegar a aguantar hasta 4 meses sin ser regadas.

La siguiente es la Cica. Esta es una planta ornamental que resiste a las sequías. Tiene como principal característica adaptarse a variedades de climas y suelos, por lo que es común verlo en hogares de varios países del mundo. Además, tiene un gran valor estético por sus hojas verdes y grandes.

La tercera es considerada de las más comunes: Lavanda. Esta es una planta aromática que no necesita de mucho riego. Un exceso de agua, puede llegar a causarle la muerte a esta especie. Es considerada como una excelente opción para adornar jardines secos y donde predomina mucho la luz solar.

La Salvia, es otro de los ejemplos. Es conocida mundialmente por ser medicinal y que también requiere de poca agua. Una de sus funciones principales es que tiene la capacidad de adaptarse a varios tipos de suelos. Sus hojas, tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antisépticas.

Por último, nombramos a una de las plantas más famosas, caracterizadas por estar en tierras secas: el Cactus. Esta vegetación tiene la capacidad de almacenar agua en su interior, generando así que no necesite de riego frecuente. Además, presenta mucha resistencia y es muy fácil de cuidar.

