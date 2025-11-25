Sacalo del armario de la cocina y esparcilo en el jardín: ahuyentará al instante a caracoles y hormigas

Los
caracoles y las hormigas pueden parecer inofensivos, pero causan , macetas y huertas. Por suerte, existe un truco casero muy simple y económico para mantenerlos alejados usando una daños importantes en el jardín especia que todos tenemos en la cocina, ideal dentro de los trucos caseros.
Por qué funciona la canela para ahuyentar plagas
La
canela tiene un aroma fuerte y penetrante que resulta muy desagradable para caracoles, hormigas y babosas.
image
Además, se les
adhiere al cuerpo, lo que los incomoda a los insectos y hace que eviten la zona donde fue aplicada.
Solo tenés que
espolvorear canela alrededor de las plantas o en los bordes del jardín para crear una barrera natural que impide que estas plagas se acerquen.
Es un método barato, seguro para las plantas y apto para jardines, macetas y huertas urbanas.
Otras alternativas naturales para repeler caracoles y hormigas
Además de la canela, hay otros ingredientes que también funcionan muy bien:
Ají picante: otra especia que las babosas no toleran.
Sales de Epsom: ayudan a secar el camino de las babosas y evitar que avancen.
Sal común: es más agresiva y puede matarlas, por lo que conviene usarla solo en senderos y bordes, no sobre la tierra de las plantas.
Estos métodos no requieren pesticidas y son ideales para quienes quieren mantener la huerta
sin químicos y con bajo costo. Café: un aliado poderoso contra caracoles
Los
posos de café (el café usado, bien seco) también son un excelente repelente natural. Beneficios del café en el jardín:
El olor fuerte actúa como
barrera para babosas y caracoles.
Los granos funcionan como un
cerco físico, difícil de atravesar.
Además, aportan
nutrientes a la tierra y mejoran el crecimiento de verduras y frutas.
Solo tenés que
esparcir el café alrededor de las plantas, especialmente las que suelen ser atacadas.
image
Plantas que repelen caracoles
Algunas plantas tienen aromas que estos animales no soportan. Podés sumar a tu jardín:
Manzanilla
Salvia
Tomillo
Ajo
Ajedrea
Distribuir estas plantas en los canteros ayuda a mantener las plagas lejos de manera natural y constante.