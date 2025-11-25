Sacalo del armario de la cocina y esparcilo en el jardín: ahuyentará al instante a caracoles y hormigas

Los caracoles y las hormigas pueden parecer inofensivos, pero causan daños importantes en el jardín , macetas y huertas. Por suerte, existe un truco casero muy simple y económico para mantenerlos alejados usando una especia que todos tenemos en la cocina , ideal dentro de los trucos caseros.

La canela tiene un aroma fuerte y penetrante que resulta muy desagradable para caracoles, hormigas y babosas.

Además, se les adhiere al cuerpo , lo que los incomoda a los insectos y hace que eviten la zona donde fue aplicada.

Solo tenés que espolvorear canela alrededor de las plantas o en los bordes del jardín para crear una barrera natural que impide que estas plagas se acerquen.

Es un método barato, seguro para las plantas y apto para jardines, macetas y huertas urbanas.

Otras alternativas naturales para repeler caracoles y hormigas

Además de la canela, hay otros ingredientes que también funcionan muy bien:

Ají picante: otra especia que las babosas no toleran.

Sales de Epsom: ayudan a secar el camino de las babosas y evitar que avancen.

Sal común: es más agresiva y puede matarlas, por lo que conviene usarla solo en senderos y bordes, no sobre la tierra de las plantas.

Estos métodos no requieren pesticidas y son ideales para quienes quieren mantener la huerta sin químicos y con bajo costo.

Café: un aliado poderoso contra caracoles

Los posos de café (el café usado, bien seco) también son un excelente repelente natural.

Beneficios del café en el jardín:

El olor fuerte actúa como barrera para babosas y caracoles.

Los granos funcionan como un cerco físico , difícil de atravesar.

Además, aportan nutrientes a la tierra y mejoran el crecimiento de verduras y frutas.

Solo tenés que esparcir el café alrededor de las plantas, especialmente las que suelen ser atacadas.

Plantas que repelen caracoles

Algunas plantas tienen aromas que estos animales no soportan. Podés sumar a tu jardín:

Manzanilla

Salvia

Tomillo

Ajo

Ajedrea

Distribuir estas plantas en los canteros ayuda a mantener las plagas lejos de manera natural y constante.