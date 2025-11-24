La planta que ahuyenta mosquitos y perfuma la casa: crece sola y es casi indestructible

En muchos hogares que valoran el jardín, la jardinería y las plantas , hay una especie tan resistente como útil: perfuma cada rincón, mantiene alejados a los mosquitos y puede crecer prácticamente sola. A pesar de su aspecto delicado, es una de las plantas más duras y agradecidas que podés tener dentro o fuera de casa.

Su presencia es ideal para quienes buscan verde sin complicaciones: soporta calor, viento, descuidos y se reproduce con facilidad, incluso en suelos pobres o macetas olvidadas.

Recién en este punto aparecen las fuentes. Institutos botánicos de México y España analizaron una planta muy difundida en climas cálidos: la albahaca sagrada o tulsi (Ocimum tenuiflorum). Sus hojas liberan compuestos aromáticos como eugenol y citronelal, sustancias conocidas por interferir en los receptores olfativos de mosquitos comunes en Sudamérica.

El resultado es un efecto doble: perfume intenso y protección natural del ambiente. Según divulgaciones científicas de universidades agrícolas latinoamericanas, estos compuestos funcionan como “barrera olfativa”, reduciendo la presencia de mosquitos sin necesidad de aerosoles ni aparatos eléctricos. Lo interesante es su resistencia: el tulsi sobrevive sequías, lluvias intensas, frío moderado y largos períodos sin riego.

Además, se comprobó que sus raíces producen interacciones beneficiosas con microorganismos del suelo, lo que fortalece su crecimiento y ayuda a estabilizar macetas descuidadas. Su capacidad de rebrotar luego de podas fuertes es otro factor que la convierte en una especie casi indestructible.

Cómo cultivarla para aprovechar su potencia aromática y su poder repelente

Si buscás sumar plantas útiles, el tulsi es una opción que transforma el jardín y también el interior del hogar. Necesita algunas horas de sol directo, pero tolera medias sombras y rincones luminosos. En balcones y patios, su aroma se intensifica al frotar suavemente sus hojas, liberando fragancias que se expanden con rapidez.

En términos de jardinería, es una de las especies más fáciles de mantener: crece rápido, se adapta a casi cualquier maceta y acepta suelos muy distintos. La clave para que mantenga su perfume característico es no encharcarla; prefiere riegos espaciados y tierra aireada. Cuando florece, atrae mariposas, abejas y otros polinizadores que benefician al ecosistema del patio.

image Planta transforma tu jardín, mejora la jardinería y protege tus plantas naturalmente.

Si querés multiplicarla, basta con cortar un tallo y colocarlo en agua hasta que genere raíces nuevas. En pocas semanas vas a tener otra planta lista para seguir perfumando tu casa y manteniendo alejados a los mosquitos, aun en los veranos más pesados.