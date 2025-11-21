Las 3 plantas que aman los zorzales y llenan de buena energía tu jardín

Los zorzales son aves que aportan alegría, movimiento y un sonido inconfundible a los espacios verdes. Atraerlos no solo embellece el entorno, sino que también mejora el equilibrio natural del ecosistema. Según expertos en jardinería y vida silvestre, hay plantas que resultan irresistibles para estas aves y que además llenan el jardín de buena energía y vitalidad.
Incorporarlas en los espacios exteriores es una manera simple de conectar con la naturaleza y disfrutar del canto de los zorzales cada mañana.
1. El muérdago: alimento y refugio natural
El muérdago es una planta que crece sobre los árboles y produce pequeños frutos rojos muy valorados por los zorzales.
Al servirles de alimento, estas aves suelen regresar cada temporada al mismo sitio. Además, el muérdago simboliza protección y armonía, aportando energía positiva al jardín. Si lo cultivás, asegurate de mantener los árboles anfitriones sanos y bien regados.
2. La ligustrina: ideal para nidos y sombra
La ligustrina, muy común en cercos y veredas, ofrece hojas densas y ramas firmes donde los zorzales construyen sus nidos. Su follaje espeso brinda refugio seguro y sombra fresca.
Para mantenerla saludable, conviene podarla una o dos veces al año, especialmente al final del invierno. Además, su floración blanca perfuma el ambiente y atrae mariposas.
3. El durillo: flores, frutos y energía positiva
El durillo es una planta rústica y resistente que florece en primavera y produce bayas oscuras durante el verano. Los zorzales adoran estos frutos y los utilizan como fuente de energía natural.
Según especialistas en cuidado del jardín, el durillo también mejora la energía del entorno gracias a su vitalidad constante y su fácil mantenimiento.
Cómo atraer más zorzales al jardín
Además de estas especies, es recomendable incluir bebederos, arbustos nativos y zonas con sombra parcial. Evitá el uso de pesticidas o productos químicos que puedan afectar a las aves.
Mantener el jardín limpio, con plantas autóctonas y agua fresca, garantiza la visita diaria de los zorzales.
Si querés descubrir más consejos sobre plantas que atraen aves y buena energía, podés explorar contenido sobre jardinería y especies ornamentales en cuidado del jardín y plantas nativas.