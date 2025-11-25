25 de noviembre de 2025 - 13:00

El árbol que atrae buena energía y crece tres veces más rápido que uno común

Este árbol sorprende por su energía positiva y velocidad de crecimiento, ideal para quienes buscan potenciar su jardín y mejorar su jardinería con plantas resistentes.

Por Ignacio Alvarado

El árbol, cada vez más elegido por quienes buscan armonía, sorprende por su crecimiento acelerado, su vínculo con la energía positiva y su capacidad para transformar cualquier jardín. En el mundo de la jardinería, pocas plantas despiertan tanta curiosidad y tanta devoción como esta especie que combina estética, resistencia y tradición.

Este árbol también es famoso porque puede adaptarse a climas variables, crecer en suelos pobres y aportar una presencia visual que cambia por completo la dinámica del jardín, incluso cuando no se cuenta con mucho espacio o recursos para cuidarlo.

La creencia de que este árbol atrae buena energía tiene raíces culturales profundas. Sin embargo, a partir del tercer párrafo empiezan a aparecer datos más precisos: distintas investigaciones botánicas publicadas por instituciones como el Royal Botanic Gardens y la Universidad de Queensland han observado que ciertas plantas de respuesta rápida generan microclimas estables alrededor suyo, favoreciendo sensaciones de bienestar en personas expuestas de manera continua.

Además, estudios sobre jardinería sustentable indican que este tipo de árbol libera compuestos volátiles beneficiosos para mantener un entorno equilibrado y reducir la sensación de estrés ambiental, lo que explicaría su fama en culturas de Asia y Sudamérica.

El árbol en cuestión: el paraíso, una especie que deslumbra

Conocido en Argentina como paraíso (Melia azedarach), este árbol cumple con todas las características que generan fascinación: crece hasta tres veces más rápido que especies comunes en los primeros años, crea sombra abundante, resiste sequías prolongadas y aporta un perfume suave durante parte del año. Sus hojas compuestas y su copa generosa funcionan como un filtro natural que regula la temperatura del jardín.

A esto se suma que su sistema radicular es fuerte, pero no suele ser invasivo, lo que lo convierte en una opción segura para proyectos de jardinería urbana o doméstica. Muchas plantas ornamentales crecen mejor bajo su cobertura, lo que potencia el diseño del espacio.

Por qué crece tan rápido y cómo aprovecharlo

Investigaciones realizadas en centros forestales de Brasil y Australia revelaron que la velocidad de crecimiento del paraíso se debe a una combinación de eficiencia fotosintética, estructura foliar adaptable y una notable capacidad para almacenar agua en periodos secos. Esto lo vuelve una de las plantas más resilientes dentro de los proyectos de jardinería sostenible.

Si querés aprovechar su velocidad, podés usarlo como pantalla verde, como “árbol tutor” para otras especies o como barrera contra vientos. Su capacidad para generar microhábitats también mejora la presencia de insectos polinizadores y pájaros que benefician todo el ecosistema del jardín.

Cuidados esenciales para que prospere

Aunque es resistente, este árbol requiere ciertos cuidados básicos: riego ocasional durante el primer año, poda ligera para darle forma y un suelo con buen drenaje. Después, prácticamente crece solo. Las plantas que lo rodean pueden aprovechar su sombra, siempre que no sean especies de pleno sol extremo.

Elegir este árbol no solo transforma un jardín, sino que aporta una sensación de bienestar general gracias a su presencia, su capacidad de refugio y su respuesta rápida al ambiente. En la jardinería actual, donde se busca combinar estética, sustentabilidad y facilidad de mantenimiento, el paraíso se vuelve una pieza clave para quienes desean un espacio verde con personalidad, resistencia y una cuota de magia.

