Revés judicial para Florencia Peña por su denuncia por violencia de género a Wolff e Iglesias

El nombre de Florencia Peña siempre está en los portales de chimentos por sus fotografías y videos sensuales que comparte en su cuenta de Instagram pero hace un tiempo, estuvo en todos los medios por una visita que hizo a la Quinta de Olivos en plena cuarentena de coronavirus, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas.

En julio del 2021 estalló el escándalo y fueron muchos los que trataron de manera despectiva a la actriz y conductora, entre ellos, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, a quienes llevó a la justicia.

“Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”, expresó irónico Iglesias en un tuit y su colega responde: “¿Pero ella de rodillas no?”. Al ver estas publicaciones, Peña los denunció por violencia de género.

Florencia Peña subió la temperatura en las redes y sus fans aplaudieron.

El tiempo pasó y ahora se supo que Flor recibió un revés judicial ya que desestimaron la denuncia contra los diputados nacionales. Fue el mismo Wolff quien reveló en Twitter lo que sucedió.

“Me armaron una causa por un tuit atemporal e impersonal en el que no me refería a ninguna situación en particular haciendo uso de mi libertad de expresión. La señora Florencia Peña se dio por aludida”, dijo mirando a cámara y sumó: “Su presencia en Olivos se supo un día después de mi tuit. Yo no viajo en el tiempo”.

“A pesar de lo bizarro de la historia, se abrió una causa y solo hubo que tener paciencia, ni más ni menos. Esta es la quinta causa que me arma el kirchnerismo. Las otras cuatro también fueron cerradas”, comentó y para cerrar el tema expresó: “Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte”.

Junto al video, el político escribió: “Gracias a los que acompañan siempre”.

Florencia Peña firmó contrato con América Tv

Después de conducir su propio programa en Telefe, “Flor de equipo”, la actriz se mudó a América y compartió la noticia en sus redes sociales. Desde el canal también le dieron la bienvenida. “La actriz ya se encuentra trabajando en un nuevo programa que en breve llegará al prime time de nuestra pantalla”, dijeron.

Por su parte, la artista subió fotos de la firma de contrato y escribió: “Hoy empieza algo nuevo. Como tantas veces a lo largo de mi vida, fui dejando experiencias atrás para dar paso a otras”.

Y sumó: “Nunca supe quedarme mucho tiempo en un lugar. Siempre necesité encontrar nuevos desafíos. Seguir mi intuición. Explorar. Avanzar. Superar mi marca. Así soy. Y en este momento estoy exactamente donde tengo ganas de estar. Gracias @americatv por este hermoso recibimiento. Muy feliz de ser parte”.