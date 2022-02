Revelaron el motivo por el que Wanda Nara se separó de Mauro Icardi e involucra a la China Suárez

Luego de que Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda Nara en su cuenta de Instagram y, segundos después, borró su foto de perfil con la modelo y minutos después la cerró definitivamente, suenan fuerte los rumores de separación y ya se dio a conocer el motivo.

“La relación está muy complicada y seguirían las discusiones de pareja casi todos los días pero esta semana paso algo que de alguna manera los involucra a ellos: el romance confirmado de la China Suárez”, comenzó Juan Etchegoyen, panelista del ciclo de América TV, “Emparejados”.

Luego el periodista amplió su información: “Icardi no puede soltar ese romance que tuvo con ella en secreto y se la pasa viendo el contenido que sube a las redes sociales. En las últimas horas, Wanda lo habría agarrado desprevenido a Icardi mirando lo que subió la china y exploto todo”, añadió el conductor de “Mitre Live”.

“Discusiones, enojos, peleas y pases de factura que no cesan entre la pareja. El interrogante es si se van a separar ahora o van a tener que seguir fingiendo su relación ideal”, prosiguió Etchegoyen.

Luego de dar esta información, el periodista finalizó: “Contratos millonarios y su pasión por el dinero y el que dirán hace que todavía para el afuera se sigan mostrando enamorados pero adentro de su casa pasa todo lo contrario”, revelando el motivo por el cual todavía no oficializan el fin de la pareja.

Ante el cierre de la cuenta de Instagram del deportista, Wanda tuvo una particular reacción a esto y es que decidió repostear una historia en Instagram junto a su amiga Natacha Eguía (pareja del rugbier Juan Imhoff) y a su asistente Kenny Palacios. “Mucho dulce para nuestros corazoncitos”, decía debajo del postre que estaban por comer. Dicha publicación luego fue borrada.

La historia que compartió Icardi

Pero esta no fue la única historia que subió la mediática, ya que en otra se mostró abrazando a su hija menor, Isabella, donde se podía observar que no llevaba su anillo de casada. Aunque eso no sorprende ya que en otras ocasiones la empresaria ha mostrado fotos en las que tampoco lo llevaba puesto, pero publicar esta fotografía en este contexto levanta algunas suspicacias.