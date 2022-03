Revelan que Leo Alturria le habría sido infiel a Lizy Tagliani: “Ella entró y los vio juntos”

Luego de la inesperada separación de Lizy Tagliani con Leo Alturria, el periodista Rodrigo Lussich contó un supuesto motivo por el cual la pareja se habría distanciado. Según lo contado por el conductor de ‘Socios del Espectáculo’, Lizy lo habría encontrado en medio de una infidelidad a su ex, con una persona que Alturria veía todos los días.

Después de tres años de relaciona, en enero Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria a través de su cuenta de Instagram. Rápidamente, Alturria salió a dar declaraciones y dejó a entrever que la artista y peluquera le habría sido infiel, situación que Tagliani negó rotundamente días después. Totalmente en oposición a esta versión, este jueves Rodrigo Lussich en su programa ‘Socios del Espectáculo’ dijo que el infiel habría sido él.

“Hay una versión que dice que él la habría engañado con una vecina del edificio del que él es el encargado”, comenzó diciendo Rodrigo y agregó: “Y que ella entró y los vio”.

LAS EXPLICACIONES DE AMBOS LADOS DE LA RUPTURA

Luego de anunciar su separación con Leo Alturria, Lizy Tagliani se mostró triste en sus redes sociales. Lo que parecía ser una ruptura en buenos términos, dejó de serlo cuando Alturria dejó entrever que la conductora y humorista le habría sido infiel.

“Con Lizy está todo bien, hablamos. De hecho, hemos salido a cenar muchas veces después de la separación” le dijo Alturria a un notero de Los Ángeles de la Mañana, hace una semana. Además, agregó: “Éramos una pareja bien. Pero pasaron cosas, se termina en algún momento”.

Lizy decidió que no hablará más sobre su ex

La conductora reveló que aún sigue enamorada de Alturria

Respecto a sus sospechas de un tercero en discordia, Alturria dijo: “No me enojé con ella. Pero corté la relación. Le dije: ‘Prefiero terminar así, bien, antes de que pase a mayores’. Yo no sé si realmente ella se vio con otra persona o no. Pero antes de que suceda algo más, le dije: ‘Te dejo el camino libre, Hacé la tuya, yo hago la mía’. Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal, se angustió”, reveló.

También hace unos días, el notero de LAM buscó la palabra de Lizy y ella se detuvo a hablar del tema. “Nos llevamos bien por suerte. Es que fue mucho tiempo y entonces es muy difícil cortar. Y no terminamos mal, tampoco”, dijo la humorista.

“No sé por qué nos separamos... qué sé yo, por cosas que pasan. Supongo que porque no hay más amor. Yo no había pensado en separarme, pero está todo bien. No tengo un amor egoísta. Lo amo”, comentó sincera.

“Yo no le fui infiel, no estuve con nadie, con nadie, con nadie. Nunca fui infiel en ninguna de mis relaciones. Yo no tengo nada para decir de eso, que él si quiere cuente lo que tenga ganas”, enfatizó Lizy, tajante, sobre la versión de su supuesta infidelidad.

Esta semana, en un video subido a redes sociales, Lizy añadió: “Las cosas que dice Leo me hieren pero no me matan. Por si algo tengo es la certeza y la seguridad absoluta de que soy una mina buena”.