Quiso hacer una broma inspirada en la serie “American Horror Story” y murió ahorcado

Un padre se ahorcó accidentalmente y murió al querer hacerle una broma a su pareja. El incidente ocurrió tras ver la serie de terror “American Horror Story”, de donde el hombre se habría inspirado, con la intención de asustar a su novia.

La mujer, llamada Michelle, relató que estaba viendo la televisión y cuando se dio vuelta se encontró con su prometido ahorcado ahí mismo en el living. Los paramédicos acudieron a la brevedad, pero no pudieron salvar al hombre de 36 años.

Michelle, contó que estaban bebiendo y divirtiéndose. Habían visto la serie de terror y él, como una broma, llevaba un tiempo intentando asustarla. Lo que comenzó como una travesura para aterrorizar a su pareja salió terriblemente mal y el hombre murió ahorcado.

Exámenes toxicológicos encontraron alcohol y rastros de cocaína en la sangre del fallecido. El doctor Nicholas Shaw, forense a cargo del caso, destacó: “Cuando alguien es encontrado muerto y ahorcado, se piensa automáticamente en un suicidio.”

Shaw agregó: “La gente no se quita la vida cuando hay otras personas con ellos en la misma habitación. Me cuesta difícil creer que esto se trató de un suicidio. Me inclino a pensar que estaban jugando y algo salió terriblemente mal.”

Aparentemente la pareja había estado viendo la serie de terror American Horror Story, que inspiró la broma del hombre que terminó en tragedia. (Foto: Facebook)

El fallecido, llamado Philip Burns, había salido de prisión en 2020 tras haber sido encarcelado por agredir a un niño. Según comentó su familia, había encontrado un trabajo que amaba y su situación estaba mejorando enormemente.

Shaw decretó la situación como muerte accidental por ahorcamiento. Concluyó: “Philip le había dado un giro a su vida. Trabajaba y tenía planes para el futuro. Estoy conforme con llamarlo una muerte accidental.”