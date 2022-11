Quién es el Chapu Martínez y por qué dicen que es “mufa” de la Selección Argentina

Martín “Chapu” Martínez se ha convertido en una celebridad durante cada mundial de fútbol. Si bien en sus redes sociales comparte contenido divertido de sus viajes, en Twitter los usuarios suelen hacerlo trending topic por otras razones: lo tildan de “mufa”. Y así pasó justo este martes con la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022.

Quién es el Chapu Martínez

Martín “Chapu” Martínez es un influencer argentino con más de 1 millón de seguidores en Instagram. Se hizo famoso desde Rusia 2018 cuando fue creador del hit viral “Traeme la copa, Messi”, que tiene tanto fanáticos como detractores. Actualmente, el joven está en pareja y tiene un pequeño hijo.

Para el inicio de Qatar 2022, “Chapu” decidió viajar para subir contenido en sus redes sociales, tanto de lo que se vive en los partidos de la Scaloneta como en las calles de este controvertido país árabe. A pesar de sus buenas intenciones y su aliento a la Selección, los hinchas lo tildan de “mufa”. Incluso, “Chapu” ha sido víctima de burlas y hasta amenazas de muerte insólitas y repudiables.

“Hace 4 años me fui con la ilusión y el sueño de un hincha de ver por primera vez un mundial a mi país, lo conseguí y me cambió la vida para siempre. Lamentablemente como todos los mundiales anteriores después del 86 no pudimos levantar la copa, pero seguimos bancando a la celeste y blanca. Hoy la vida me da la revancha, o la nueva oportunidad de ir a una copa del mundo, a disfrutar, a trabajar y a poder seguir creciendo y cambiando mi vida y la de mi familia”, expresó el joven en una reciente entrevista para El Trece.

La estafa que sufrió Chapu Martínez

En este viaje a Qatar, el Chapu Martínez la pasó mal. Es que al llegar le confirmaron que lo habían estafado con la compra de tickets a los partidos.

“Ocurrió una estafa con las entradas del mundial, fue un bajón, es un bajón. Estoy amargado”, contó el influencer, indignado por este mal momento.

El influencer "Chapu" Martínez con su característico traje para producir contenido en el Mundial Qatar 2022. (Foto de Instagram @chapumartinez)

“Es alguien que estafó a un montón de argentinos. A mí me estafó en 900 dólares, pero hay argentinos que los estafó en 50 mil dólares. Tengo un amigo que lo estafó en 50 mil dólares. Supuestamente como que laburaba en AFA, entonces supuestamente nos sacaba la entrada en AFA, nos cobraba todo. Nos dilataba, nos dilataba y bueno, un día borró el perfil, borró el Instagram”, detalló.

Por qué le dicen “mufa” al Chapu Martínez

En las redes sociales, los hinchas de la Selección Argentina le dieron fama al Chapu Martínez como atracción de mala suerte, ya que aseguran que el influencer nunca vio al equipo albiceleste salir campeón cuando acudió a un certamen futbolístico.

Justamente, el instagramer no asistió a la Copa América 2021, cuando el equipo de Lionel Scaloni derrotó a Brasil, en Río de Janeiro, para consagrarse campeón del torneo, tras 28 años.