Quemar café en la terraza: por qué se recomienda y para qué sirve

Si bien el café es conocido por su capacidad de energizar el inicio de la jornada, pocas personas saben que los restos de café molido pueden ser un recurso muy útil en espacios exteriores como la terraza, el balcón o el jardín. Quemar café molido seco es una práctica que suma beneficios para la limpieza del aire, pero también actúa como un repelente natural contra insectos.

Por qué el café sirve como repelente natural para los insectos voladores Quemar café usado molido en estado seco en un recipiente en espacios exteriores como la terraza, balcón o jardín puede ser una forma efectiva de ahuyentar a los mosquitos y las abejas.

El humo que emite el café al ser quemado actúa como una barrera para estos insectos, que se sienten atraídos por los olores intensos del café pero no soportan el humo que genera.

El aroma fuerte y amargo que libera el café tiene la capacidad de disuadir a los mosquitos, que son sensibles a los olores. De manera similar, las abejas, que también son atraídas por ciertos aromas, se alejan cuando perciben el humo. Cómo se prepara este repelente Según Family Handyman, una de las grandes ventajas de quemar café molido es que es una solución simple y económica.

Para hacerlo, solo se necesitan los restos de café que normalmente desechamos. De esta manera, se aprovecha lo que antes se tiraba a la basura, pero además se ahorra dinero en productos comerciales para ahuyentar insectos. Para preparar el "incensario de café", simplemente se colocan los restos de café molido (sin líquido) en un recipiente de metal o cerámica. Ante todo, debe asegurarse de que el recipiente esté en una superficie estable y alejada de objetos inflamables. Se puede encender el café y luego el humo comienza a salir, creando una barrera natural contra los insectos. Esta idea puede dejarse quemando durante el tiempo que las personas estén en el espacio exterior.

El café quemado ofrece otros beneficios adicionales El humo generado por la quema puede ayudar a eliminar malos olores en el aire, mejorando la calidad del ambiente en este tipo de espacios exteriores.

En casos donde ese espacio exterior tiende a acumular olores a humedad o suciedad, quemar café puede contribuir a purificar el aire. Quemar café molido seco es una forma simple, económica y natural de mantener alejados a los insectos voladores cuando se intenta disfrutar del aire libre, ya sea en la terraza o jardín.