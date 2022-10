¿Qué ves primero? El reto visual que te dice cuál es tu grado de optimismo

Además de rápidos y entretenidos, los test visuales permiten conocer un poco más de vos y de quienes te rodean, especialmente, sobre aspectos ocultos de la personalidad.

Estas pruebas nos sirven para conocer más sobre nuestra forma de ser y la única manera de conocer esos resultados es respondiendo qué es lo primero que llegamos a ver en la imagen.

Existen retos visuales para todos los gustos. Desde aquellos que ponen a prueba tu poder de concentración, agudeza visual e incluso inteligencia. En esta ocasión te mostraremos un desafío visual que te hará saber qué tan optimista sos.

Para hacer el desafío visual, debés mirar la foto y recordar qué es exactamente lo primero que ves. Cuando ya tengas la silueta identificada, verificá las respuestas.

TEST VISUAL: MIRÁ LA SIGUIENTE IMAGEN Y RECORDÁ QUÉ VISTE PRIMERO

¿Qué ves primero? El test de personalidad que te dice qué tan optimista sos.

ESTO SIGNIFICA LO QUE VISTE EN LA IMAGEN DEL TEST: LA SOLUCIÓN

Si viste una rosa:

Ver una rosa te dice que sos una persona que resalta siempre por buscar aventura, emoción y vivir el momento. Las personas como vos son las que consideran que la vida es una sola y por ello no te limitás en nada. Quedarte quieto es, para vos, sinónimo de aburrimiento. Sos alguien muy optimista y siempre tratás de buscarle el lado bueno a todo. La zona de confort no es lo tuyo y escapás de los lugares que no te permiten crecer.

Si viste un corazón:

Te caracterizás por ser detallista. Perdonás con mucha facilidad y no guardás rencor. Considerás que todos pueden cambiar y mejorar. Tratás a los demás de la misma manera que lo hacen con vos. Tu familia es un pilar fundamental en tu vida. Jamás tomás decisiones apresuradas y analizás todos los pro y contra antes de inclinarte por alguna opción.