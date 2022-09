En algunas culturas, los roedores están asociados con la basura y con la suciedad suelen despertar todo tipo de pesadillas. ¿Has soñado alguna vez con ratas?

No hay mucho que pensar cuando vemos una rata o roedores que no son domésticos. Soñar con ellos tiene diferentes connotaciones, y sobre todo, negativas. Pero no te asustes, algo te quieren decir esos animalitos.

QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON RATAS NEGRAS

Las ratas negras y callejeras suelen representar en sueños traumas, preocupaciones o miedos. En general aparecen si te encuentras en un estado de nerviosismo o angustia o si tienes demasiado estrés. Si son grandes y agresivas, las ratas a menudo pueden vincularse con grandes crisis vitales, del entorno laboral, en la pareja, con la familia, etcétera.

Este es el significado de haber soñado con ratas. (Web).

Si las ratas aparecen dentro de tu casa, esto puede indicar que tus preocupaciones y tus problemas te están haciendo sentir inseguridades incluso en donde más seguros deberíamos estar.

QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON RATAS BLANCAS

No todo va a ser malo. Las ratas blancas también suelen relacionarse con algún tipo de obstáculo, pero que aparezcan en tu sueño puede ser algo bueno: indican optimismo y una mentalidad de superación ante los problemas. Sobre todo si las ratas se encuentran en un laberinto del que intentan salir. Prestá atención a cómo se mueven y a qué soluciones plantean a los retos, ya que pueden estar mandándote una señal.

Este es el significado de haber soñado con ratas. (Web).

QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON RUIDOS DE RATAS

Este sueño puede simbolizar a personas de tu entorno que te están molestando y que te gustaría eliminar de tu vida. Quizás un compañero de trabajo que te incomoda o que intenta torpedear tu trabajo, una persona tóxica que está interfiriendo en tu vida amorosa o un familiar que es metiche en tus cosas