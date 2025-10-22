Qué significa, según la psicología, que una persona mire por encima de los lentes a otra

Cuando una persona está en una situación determinada, los gestos dicen mucho, y uno de esos es la mirada despectiva por arriba de los lentes.

Esta manera de ver a los otros tiene diferentes justificaciones, según la psicología.

Los gestos que realizamos al hablar dicen mucho más de lo que imaginamos. Según la psicología del comportamiento, ciertos movimientos pueden revelar emociones, pensamientos ocultos o estados de ánimo. Uno de los más comunes es mirar por encima de los lentes.

Aunque puede parecer una acción automática, esta postura refleja aspectos profundos del estado emocional y mental de una persona. Cada quien actúa de diferente manera, pero siempre hay patrones o actitudes sociales que se repiten porque forman parte de una serie de señalizaciones universales que se usan para comunicar sin tener necesidad de hablar.

En este sentido, uno de los gestos más habituales es mirar por encima de los lentes o gafas en determinada situación. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien, cuando estamos en una entrevista o en un momento de tensión.

En la comunicación no verbal, los gestos, las posturas y hasta la forma en que usamos objetos cotidianos transmiten mensajes. Según la psicología del comportamiento, este gesto no es casual: refleja estados internos, actitudes y hasta la manera en que una persona quiere posicionarse frente a los demás.

Qué significa que una persona mire a otra de este modo Cuando alguien levanta ligeramente la cabeza y fija la mirada por encima de sus lentes, está enviando un mensaje no verbal que puede interpretarse de distintas formas De acuerdo con el blog "No verbal", se encuentran:

Juicio o evaluación: mirar por encima de los lentes suele asociarse con una actitud de análisis, como si la persona estuviera “examinando” o evaluando a alguien.

Autoridad o superioridad: en la cultura popular, profesores, médicos o figuras de autoridad adoptan este gesto, lo que transmite control o poder.

Desconfianza o duda: también puede indicar que la persona no cree del todo en lo que escucha y adopta una postura escéptica.

también puede indicar que la no cree del todo en lo que escucha y adopta una postura escéptica. Curiosidad momentánea: en ocasiones no tiene un trasfondo psicológico complejo; simplemente puede deberse a que la persona necesita enfocar mejor algo cercano sin quitarse las gafas. Sin embargo, para la psicología del comportamiento ningún gesto debe interpretarse de manera aislada. Para entender qué significa este gesto, es fundamental observar la expresión facial que lo acompaña, la situación social en la que ocurre , el lenguaje corporal completo.