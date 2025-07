Qué significa que una persona no quiera casarse, según la psicología

En una sociedad donde el matrimonio se presenta como una norma esperable, elegir no casarse puede generar inquietud, juicios sociales o simplemente confusión. Pero ¿qué hay detrás de esa decisión? Desde la psicología, aseguran que rechazar esta institución no implica negación del amor ni déficit en la vida afectiva .

Son muchas las razones que motivan la elección de no casarse, aún cuando esa persona encontró al "amor de su vida". No querer casarse no equivale a rechazo del amor ni a incapacidad emocional, desde la psicología se identifica como una postura legítima motivada por valores profundos como la autonomía, el crecimiento personal, experiencias vividas, miedos al compromiso o una visión no normativa del amor.