Qué significa que trabajar home office te haga feliz, según la psicología

Trabajar desde casa, (home office), dejó de ser una moda pasajera para convertirse en una forma estable de organizar el trabajo en muchos sectores. Aunque para algunos puede ser desafiante, muchas personas reportan sentirse más satisfechas y felices cuando tienen la posibilidad de realizar sus tareas laborales desde su propio hogar.
Por qué trabajar desde casa puede hacerte feliz, según la psicología
Varios estudios sobre teletrabajo y salud mental aseguran que trabajar desde casa puede estar vinculado a una mayor sensación de felicidad en el plano laboral. Una investigación con más de 12.000 empleados encontró que aquellas personas que trabajan de manera remota reportan niveles de felicidad en el trabajo hasta un 20% más altos que quienes trabajan de forma exclusiva en oficina.
Además, el trabajo remoto suele contribuir a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la personal, ya que elimina o reduce los tiempos de traslado y otorga mayor control del horario personal y familiar. Esto, a su vez, puede aumentar la satisfacción y disminuir el estrés, dos variables clave en el bienestar emocional.
Factores psicológicos detrás de la felicidad en el home office
Desde el punto de vista emocional, trabajar desde casa permite a muchas personas tener un mayor sentido de autonomía, algo que la psicología vincula con emociones positivas y una mayor motivación intrínseca.
Por otro lado, también se destaca la importancia de establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal para evitar el agotamiento. Separar los espacios y respetar horarios ayuda a que el home office no se “meta” en aspectos de la vida que son clave para cultivar felicidad.