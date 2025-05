Hay personas que odian que les hablen por la mañana y no es solo malhumor: la psicología , la salud y la ciencia explican por qué ocurre y qué revela ese rechazo tan común como incomprendido para quienes aman hablar ni bien se despiertan.

image.png Qué significa odiar que te hablen por la mañana, según la psicología

“Me cuesta abrir los ojos, me cuesta pensar, y encima me quieren hacer preguntas… ¡es demasiado!”, cuentan algunos. No se trata de mala educación ni de falta de afecto. Quienes experimentan esta incomodidad suelen sentirse irritados, desbordados o hasta físicamente incómodos cuando alguien intenta hablarles antes de que su mente y cuerpo se “sincronicen”.