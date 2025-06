image.png Qué significa morderte las uñas sin darte cuenta, según la psicología

Un estudio de la Universidad de Montreal, publicado en Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, sugiere que estas conductas no solo aparecen por ansiedad, sino también por aburrimiento o insatisfacción. El hábito, entonces, se convierte en una forma de autoregulación emocional inconsciente: el cuerpo busca una salida rápida cuando la mente no logra calmarse.

La psicóloga clínica María Laura Estévez lo explica así: "La onicofagia no es solamente ansiedad acumulada. Muchas veces está relacionada con una necesidad de control, o incluso con perfeccionismo extremo. El acto de morder, en ese sentido, funciona como una descarga que no pasa por la razón."

Qué dice la ciencia sobre sus efectos

Desde el lado de la ciencia, los estudios más recientes señalan que morderse las uñas puede tener consecuencias físicas y neurológicas. Un trabajo publicado por la American Journal of Dermatology indica que este hábito puede alterar la sensibilidad de los dedos a largo plazo, y que en algunos casos se relaciona con trastornos de impulsividad leve.

Un acto pequeño puede revelar grandes tensiones internas sin resolver.

En lo que respecta a la salud, los médicos advierten que la onicofagia crónica puede favorecer la aparición de bacterias como la E. coli o la salmonella, al transferir microorganismos de las manos a la boca. Además, quienes lo hacen frecuentemente también tienden a tener un sistema inmune más expuesto.

No se trata solo de un tic nervioso. Si te mordés las uñas sin darte cuenta, tu cuerpo podría estar buscando expresar algo que tu mente no logra procesar del todo. Escuchar esa señal —y no ignorarla— puede ser el primer paso para comprenderte mejor.