17 de junio de 2026 - 08:00

Qué significa el número en el fondo de los envases de plástico y cuáles no deberían ir nunca al microondas

Los símbolos presentes en los envases de plástico esconden información clave sobre salud, hogar y reciclaje. Conocerlos puede evitar errores muy comunes.

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Por Ignacio Alvarado

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Se trata del Código de Identificación de Resinas, un sistema internacional creado para clasificar los distintos tipos de plástico. Aunque muchas personas creen que esos números indican si el recipiente puede reutilizarse indefinidamente, en realidad revelan el material con el que fue fabricado.

Y algunos de ellos requieren cuidados especiales cuando entran en contacto con el calor.

Qué significa cada número

Los números aparecen dentro del conocido triángulo de flechas.

1 (PET): utilizado en botellas de bebidas. Se recomienda evitar su exposición prolongada al calor.

2 (HDPE): presente en envases de leche o detergentes. Es uno de los materiales considerados más seguros.

3 (PVC): puede contener aditivos que no se recomiendan para uso alimentario a altas temperaturas.

4 (LDPE): frecuente en bolsas y envoltorios flexibles.

5 (PP): uno de los más utilizados en recipientes aptos para microondas.

6 (PS): corresponde al poliestireno, presente en algunos descartables.

7 (Otros): engloba mezclas plásticas diversas y requiere especial precaución.

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Cuáles no deberían ir al microondas

Especialistas en salud y seguridad alimentaria recomiendan no introducir recipientes fabricados con plásticos que no indiquen expresamente ser aptos para microondas.

Particularmente, los identificados con los números 3, 6 y 7 suelen generar mayores dudas debido a la posibilidad de liberar compuestos no deseados cuando son sometidos a temperaturas elevadas.

Por el contrario, muchos recipientes elaborados con 5 (PP) fueron diseñados específicamente para soportar este uso.

La importancia de leer las etiquetas

Más allá del número, la recomendación principal consiste en verificar siempre si el fabricante indica que el recipiente es apto para microondas.

El símbolo correspondiente suele aparecer junto a instrucciones específicas de utilización.

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Un pequeño detalle que puede marcar la diferencia

Los envases de plástico forman parte de nuestra rutina diaria, pero conocer qué significan sus códigos permite tomar decisiones más seguras dentro del hogar.

Entender estos símbolos no solo favorece el reciclaje, sino que también ayuda a proteger la salud y evitar errores que millones de personas cometen sin darse cuenta.

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