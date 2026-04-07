7 de abril de 2026 - 17:35

Qué significa cada símbolo en la etiqueta de la ropa y por qué no deberías ignorarlos para que dure más tiempo

Aunque solo se mira la temperatura del lavarropas, las etiquetas esconden símbolos indispensables para impedir que la ropa se arruine en poco tiempo.

Cada símbolo permite conservar la calidad, el color y la forma de la ropa.

Cada símbolo permite conservar la calidad, el color y la forma de la ropa.

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Por Lucas Vasquez

Cuando se trata de lavar ropa, se toman decisiones rápidas basadas en un número: 30, 40 o 60 grados del lavarropas. Sin embargo, esa mirada deja de lado indicaciones igual o más importantes que pueden definir si una prenda mantiene su forma, color y textura con el paso del tiempo. La etiqueta tiene la información más importante de la ropa.

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Esos pequeños símbolos, figuras y marcas que aparecen en las etiquetas no están ahí por casualidad. Detrás de cada símbolo hay estudios técnicos y pruebas específicas que determinan cómo debe tratarse cada tejido para evitar su deterioro prematuro.

etiquetas de la ropa
Los datos ayudan a entender cómo reaccionará la prenda ante distintos cuidados.

Los datos ayudan a entender cómo reaccionará la prenda ante distintos cuidados.

Cuáles son los símbolos de lavado que casi nadie interpreta correctamente

Uno de los errores más comunes al lavar ropa es ignorar los detalles del símbolo del balde con agua. Este ícono no solo indica si una prenda puede lavarse, sino también cómo debe hacerse. Las líneas que aparecen debajo del balde son fundamentales: marcan el nivel de suavidad que requiere el lavado.

  • Una línea debajo significa que la prenda necesita un ciclo delicado.
  • Mientras que dos líneas indican un tratamiento aún más suave, pensado para tejidos sensibles. Este detalle está directamente relacionado con la intensidad del movimiento del tambor y la cantidad de ropa que se puede cargar.

Según Bianca Elisa Rose, ingeniera textil, estas indicaciones ayudan a reducir el desgaste mecánico que ocurre durante el lavado.

Estos símbolos no son arbitrarios

Cada característica se basa en normas técnicas como la DIN EN ISO 3758 en Europa o la NM-ISO 3758:2013 en el Mercosur. Los fabricantes los definen luego de someter las telas a ensayos de laboratorio que evalúan su resistencia, elasticidad y reacción al agua y al movimiento.

Por eso, ignorar estas señales puede provocar que una prenda se estire, pierda forma o incluso se rompa antes de tiempo. Entenderlas no solo mejora el resultado del lavado, sino que también extiende la vida útil de la ropa.

Qué indica cada ícono y por qué influye en el cuidado de tus prendas

Además del símbolo de lavado, existen otros íconos clave que completan las instrucciones de cuidado.

  1. El triángulo, por ejemplo, se refiere al uso de blanqueadores. Dependiendo de su forma (vacío, con líneas o tachado), indica si se pueden utilizar productos con cloro o si deben evitarse por completo.
  2. El cuadrado representa el secado. Puede incluir un círculo dentro (secadora) o líneas que sugieren secado al aire. Estas indicaciones son esenciales para evitar que las prendas se encojan o deformen por el calor.
  3. La plancha es otro símbolo fundamental: señala si una prenda puede plancharse y a qué temperatura. Un exceso de calor puede dañar fibras delicadas, por lo que respetar este ícono es clave para mantener la textura original.
  4. Por último, el círculo indica si la prenda requiere lavado en seco, un proceso que utiliza productos químicos en lugar de agua. Este método es habitual en tejidos más delicados o estructurados.
etiquetas de la ropa
En cada etiqueta se suma información adicional como la composición de la tela.

En cada etiqueta se suma información adicional como la composición de la tela.

Las etiquetas de la ropa son mucho más que un detalle insignificante: funcionan como una guía técnica diseñada para proteger cada prenda y prestarles atención a sus símbolos evita errores comunes.

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