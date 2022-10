¿Qué pasa si no uso hilo dental?

Los investigadores descubrieron que el uso del hilo dental brindaba beneficios modestos. Por ejemplo, un análisis de 12 estudios bien controlados descubrió que el uso correcto además del cepillado dental reducía la enfermedad de las encías leve, o gingivitis, significativamente más que solo el cepillado de dientes.

Estos mismos estudios informaron que el uso de hilo dental sumado al cepillado podría reducir la placa luego de 1 a 3 meses mejor que solo el cepillado”, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, en inglés).

Esto ocurre si no usamos hilo dental

A pesar de que no se haya realizado un estudio con una muestra de gran tamaño sobre el uso del hilo dental, no quiere decir que no sea efectivo. “Simplemente sugiere que llevar a cabo estudios de gran alcance para monitorear comportamientos sanitarios de cualquier tipo es difícil y costoso”, agrega el Dr. Tim Lafolla, experto en salud dental de los NIH.

Cómo cuidar los dientes