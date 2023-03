“Qué lindo”: se enteró que su novio le era infiel porque la amante le mandó un mensaje

Las redes sociales han cambiado la forma de interactuar de las personas. A raíz de esto han surgido una serie de “usos y costumbres” propia de esos medios.

Una práctica que se ha vuelto cada vez más habitual entre las mujeres es la de avisarse si una persona en pareja les escribe con intenciones de salir o algo más.

Básicamente, le escriben a la novia del chico o chica en cuestión en lo que algunos entienden como un acto de sororidad. Tal es el caso de una joven que se despertó de una siesta con un mensaje de la supuesta amante de su pareja.

“Hola amor. Te quería contar que tu novio me reaccionó la historia y me habló”, fue el mensaje que recibió @AnaLuzMorel1. La joven expuso la conversación en Twitter y en pocos minutos se armó un fuerte debate.

La joven compartió la conversación en las redes sociales y los usuarios se indignaron - @AnaLuzMorel1

Antes de que la joven llegara a responder, la otra mujer le dijo que su novio hasta había estado en la casa de ella. Lejos de enojarse, Ana Luz siguió la conversación y pidió más detalles.

“Hola linda. ¿Me podrías decir cuándo fue?”, respondió serena. “No me acuerdo muy bien. Creo que fue la semana pasada”, dijo la otra mujer.

En menos de 24 horas el tweet tuvo 39 mil likes y fue replicado más de 3 mil veces. En los comentarios, la mayoría de los usuarios se pusieron del lado de Ana Luz y muchos desconfiaron de las buenas intenciones de la otra parte.

“No son sororas son unas perversas de mierda que alimentan su ego humillando otras mujeres”, expresó una usuaria.

“Que es esa costumbre de las mujeres de saludarse con esa falsedad de hola amor, dulzura, bella, linda. Le estás diciendo la infidelidad del novio no le estás pidiendo turno para hacerte las uñas”, dijo un joven.

Debido a la repercusión que tuvo el mensaje, Ana Luz contó cómo terminó la historia. “El desenlace de esta historia es que él me admitió todo obvio, hasta que le mostré las capturas de la chica, porque si no, me moría cornuda sin saber”.

“A ella no la conozco, no voy a negar que me dolió un poco la actitud, pero valoro que me lo haya dicho. Fin”, cerró.