Preocupación: Duki sufrió un accidente en México y está en silla de ruedas

Duki está de gira por Latinoamérica en la previa de lo que serán sus dos conciertos en el Estadio Vélez, el próximo mes de octubre. Este viernes, los fanáticos del cantante resultaron sorprendidos cuando se mostró en silla de ruedas tras haber sufrido un accidente en México, según Gente.

Como era de espear, inmediatamente, las redes sociales se inundaron de mensajes y el artista escaló en lo más alto de las tendencias. “Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente, no se preocupen, no es nada grave, solo me lastimé el pie derecho pero estamos al 100″, escribió el músico y añadió “Ya estamos en camino Ciudad de México, estamos en esta: en la silla de ruedas”.

Segunda fecha de Duki en Vélez

Por el momento, se desconoce cómo hará Duki para llevar a cabo sus conciertos encontrándose inmovilizado.

Historia de Instagram de Diku.

Emilia Mernes se sinceró y dijó qué la enamoró de Duki

Hace poco, Emilia Mernes, en una entrevista con Marcelo Longobardi en CNN en Español, se sinceró y contó qué la enamoró de Duki. Dijo que ambos tienen divididas esas cuestiones y aclaró que, igualmente, se acompañan mucho.

Duki y Emilia Mernes en Premios Lo Nuestro 2022

“Nos entendemos mucho, porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana, está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno. Y si él tiene que viajar a un lado y yo tengo que viajar para otro lado, nos acompañamos a la distancia. Y siempre que yo puedo lo acompaño o viceversa. Él es un amor, buena persona, muy sencillo. Estoy muy enamorada, la verdad. Estoy muy feliz. Es muy talentoso. Yo lo admiro mucho, o sea, eso también fue lo que me enamoró de él, la admiración que siento y que me parece brillante, muy inteligente”, reveló.