Premios Martín Fierro: se conocieron los ausentes con aviso previo

Este domingo 15 de mayo se realizará la gala 2022 de los Premios Martín Fierro, el Hotel Hilton de Puerto Madero será el escenario y Telefe emitirá en vivo y en directo todo lo que suceda en el lugar. Si bien estarán casi todos los famosos de la tele, muchos ya avisaron que no irán.

Vale destacar que durante esta ceremonia, se reconocerá a lo sucedido en el 2021, será la vuelta de los premios después de la pandemia que impidió premiar a lo mejor de 2019 y 2020.

Es de público conocimiento que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli no asistirán por estar, justo, atravesando su separación después de 9 años de relación. Él estaba nominado como Mejor Conductor y ella, como integrante del jurado del “Bailando 2021″.

“Angelito, tengo que darte la noticia de que el jurado no va a estar completo: Guillermina Valdés no va a los Martín Fierro. Me están diciendo que ella ya hace un tiempo dijo que no iba a ir”, le comentó Pía Shaw a Ángel de Brito en “LAM”

Quiénes son los otros famosos que no irán a los Martín Fierro

Además de la ex pareja, se supo que Carla Peterson tampoco asistirá a los Premios Martín Fierro 2022, algo que llama poderosamente la atención ya que fue la ganadora -junto a Nancy Dupláa- del galardón de oro en 2019 y este año sería quien entregaría la estatuilla máxima de la premiación.

Según informaron en La Pavada, del Diario Crónica, la actriz de “100 días para enamorarse” ya tenía pautado irse de vacaciones, justo en las semanas libres que tiene antes de empezar a filmar la segunda temporada de “Terapia alternativa”.

Pampito informó que Jorge Lanata y Moria Casán también avisaron que no podrán ir a la ceremonia de entrega de premios.

El conductor radial está ternado en la categoría Mejor Labor en Conducción Masculina, la misma categoría que Tinelli; mientras que la vedette aparece en la nominación Mejor jurado de TV por su participación en el “Cantando 2020″.

Luciano Cáceres y Esteban Lamothe tampoco estarán ya que se encuentran de gira por el interior del país con “Desnudos”, al igual que Gonzalo Herendia. Todos están nominados por la ficción “La 1-5/18″.

