Por qué se colocan botellas de agua en las puertas: el curioso motivo detrás de esta costumbre casera

En muchas casas , sobre todo en entradas o patios, es común ver botellas de agua apoyadas en el piso junto a las puertas. Aunque para algunos parece superstición , lo cierto es que tiene una función específica que incluso ha sido estudiada por expertos. Y no se trata de decoración ni de cábala .

La técnica se basa en el reflejo de la luz en el agua dentro de la botella . Es un método casero, barato y reutilizable que muchas personas siguen eligiendo. Aunque no haya consenso científico pleno, la experiencia práctica lo mantiene vigente.

La luz reflejada en el agua puede desorientar a ciertos animales al acercarse . Si bien no es un método infalible ni universal, suele funcionar con perros y gatos callejeros. Esto confunde o molesta a algunos animales, desalentando su acercamiento sin dañarlos .

El portal español Consumer Eroski aclara que esta práctica no es dañina ni invasiva, y aunque no hay pruebas científicas concluyentes de su eficacia, muchos hogares la siguen usando con buenos resultados. Es una forma accesible, no tóxica y reutilizable de intentar mantener las entradas limpias sin químicos.