6 de enero de 2026 - 11:59

Por qué muchos veterinarios señalan un error común en casa cuando un perro no come

Si tu perro no come, cambiar el lugar del plato puede ayudar. Veterinarios explican cómo el entorno influye en su apetito.

Por Andrés Aguilera

Cuando un perro deja su comida intacta, no siempre se trata de desinterés. Veterinarios y especialistas en comportamiento canino explican que el lugar donde se ubica el plato puede generar estrés, distracción o inseguridad, influyendo directamente en el apetito del animal.

El entorno influye más de lo que parece

Los perros son muy sensibles al ambiente. Ruidos, tránsito constante o miradas pueden generar incomodidad al momento de comer. Un plato ubicado en un pasillo o cerca de una puerta puede hacer que el perro se sienta vigilado.

Veterinarios señalan que comer es un momento de vulnerabilidad. Si el perro percibe peligro o interrupciones, puede evitar el alimento, aunque tenga hambre.

Cambiar el plato reduce el estrés

Mover el plato a un lugar más tranquilo ayuda a que el perro se concentre en la comida. Un rincón silencioso, lejos de otros animales, suele mejorar el comportamiento alimentario.

En hogares con varios perros, cambiar la ubicación evita competencia y tensión. Cada perro necesita su espacio para comer sin sentirse presionado.

El plato también comunica seguridad

Los perros aprenden por asociación. Si el plato siempre está en un lugar incómodo, el animal puede relacionar la comida con sensaciones negativas.

Al cambiar el sitio y ofrecer un entorno predecible, el perro recupera confianza. Esto suele traducirse en un mejor apetito y una rutina más estable.

Otros factores que influyen en el apetito

Además del lugar, influyen el tipo de plato, la altura y el horario. Algunos perros se sienten más cómodos comiendo con el plato elevado.

Mantener horarios regulares y evitar interrupciones refuerza la sensación de seguridad. La constancia es clave para que el perro coma sin ansiedad.

Si el rechazo persiste, puede haber una causa médica. En ese caso, siempre es importante consultar con un veterinario.

