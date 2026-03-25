Por qué los peluqueros recomiendan lavarse el pelo por la noche: una explicación sencilla

Cada vez más peluqueros sugieren lavar el cabello por la noche en lugar de hacerlo por la mañana . Aunque durante años se creyó que el horario no influía demasiado, distintos especialistas en salud capilar sostienen que este hábito puede aportar beneficios concretos para la higiene y el aspecto del pelo.

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Uno de los principales motivos tiene que ver con el tiempo de descanso del cuero cabelludo. Durante el día, el cabello se expone a contaminación, polvo, sudor y residuos de productos que pueden acumularse. Al lavar el pelo por la noche, se eliminan estas partículas antes de dormir, permitiendo que el cuero cabelludo permanezca más limpio durante varias horas.

Durante la noche, el cuerpo atraviesa procesos de regeneración celular que también influyen en la salud capilar. Algunos especialistas explican que un cuero cabelludo limpio favorece el equilibrio natural de la piel y puede contribuir a reducir la producción excesiva de grasa.

Además, lavar el cabello por la noche permite que se seque de manera más natural, evitando el uso frecuente de secadores a altas temperaturas. El calor excesivo puede debilitar la fibra capilar, provocar resequedad y aumentar la posibilidad de quiebre.

Otro punto importante es que el cabello limpio reduce la transferencia de suciedad a la almohada, lo que ayuda a mantener mejores condiciones de higiene durante el descanso.

Beneficios prácticos recomendados por peluqueros

Profesionales del cuidado capilar señalan que lavar el cabello por la noche puede facilitar el peinado del día siguiente, ya que el pelo suele adaptarse a su forma natural mientras la persona duerme. Esto permite ahorrar tiempo en la rutina matutina y reducir el uso de herramientas de calor.

También destacan que dormir con el cabello completamente seco ayuda a evitar la proliferación de hongos o bacterias que pueden desarrollarse en ambientes húmedos, especialmente en personas con cuero cabelludo sensible.

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Una curiosidad que mejora la rutina diaria

Aunque cada persona tiene necesidades distintas, este consejo se volvió popular entre quienes buscan mejorar la salud del cabello con hábitos simples. Estas curiosidades demuestran que pequeños cambios en la rutina pueden tener impacto en el cuidado personal.

Adoptar este hábito puede favorecer la higiene y contribuir a mantener el cabello en mejores condiciones a largo plazo.