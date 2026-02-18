Por qué las personas ponen una hoja de laurel debajo de la almohada: cuándo hacerlo

En muchos hogares reaparece una costumbre antigua que despierta curiosidad: poner una hoja de laurel debajo de la almohada antes de dormir. Este ritual , transmitido por generaciones, combina creencias populares con efectos sensoriales reales que influyen en el descanso y el bienestar dentro del hogar.

Aunque durante años fue visto como una superstición, hoy vuelve a practicarse por personas que buscan dormir mejor, relajarse y cortar con el estrés diario. El laurel, más allá de su uso en la cocina, tiene propiedades aromáticas que actúan sobre el sistema nervioso de forma sutil.

Históricamente, el laurel fue asociado a la protección, la claridad mental y la victoria. En distintas culturas, se creía que ayudaba a despejar pensamientos negativos y atraer energía positiva. Por eso, colocar una hoja bajo la almohada se vinculó con sueños tranquilos , descanso profundo y procesos de renovación personal.

Desde un enfoque más práctico, el aroma del laurel contiene compuestos naturales que generan una sensación de calma. Al estar cerca de la cabeza durante la noche, su fragancia suave puede favorecer la relajación previa al sueño.

Este ritual suele recomendarse en momentos de estrés , insomnio leve o cuando la mente no logra “apagarse” al acostarse. También muchas personas lo practican antes de decisiones importantes, cambios personales o etapas de cierre y comienzo, como una forma simbólica de ordenar pensamientos.

image

No es necesario hacerlo todas las noches. Colocar una hoja seca y limpia durante algunos días puede ser suficiente. Lo ideal es renovarla cada semana para que conserve su aroma.

Cómo hacerlo correctamente

Basta con colocar una sola hoja de laurel seca dentro de la funda de la almohada, evitando que se rompa. No se recomienda usar hojas húmedas ni trituradas. El gesto debe ser simple y consciente.

En definitiva, poner laurel bajo la almohada no es magia, pero sí un pequeño acto que suma al bienestar y al descanso. En un hogar donde el dormir bien es clave, los rituales simples también tienen su lugar.