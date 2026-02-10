10 de febrero de 2026 - 11:52

Por qué el jazmín crece pero no florece: el error que todos cometen

En el jardín, la jardinería muestra que muchas plantas como el jazmín crecen sanas, pero un error silencioso impide que florezcan.

Plantas del jardín revelan en jardinería por qué el jazmín no florece.

Plantas del jardín revelan en jardinería por qué el jazmín no florece.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

Por qué conviene plantar lavanda cerca de puertas y ventanas: el beneficio que pocos conocen

Por Ignacio Alvarado
Trucos para tener un jardín soñado

Si tenés una carretilla vieja, tenés un tesoro: 3 trucos para tener un jardín soñado

Por Sofía Serelli

El problema no está en la variedad ni en la edad. En el jardín, un jazmín puede crecer durante años sin florecer si recibe señales equivocadas. Y lo más llamativo es que ese error suele cometerse con las mejores intenciones.

image

Mucho crecimiento, poca flor: qué está pasando

En jardinería, cuando una planta prioriza hojas y tallos, algo está desbalanceado. El jazmín necesita energía para florecer, pero también ciertos “límites”. En el jardín, si todo es comodidad —agua constante, sombra excesiva y fertilizantes inadecuados—, la floración se posterga.

Uno de los factores clave es la luz. Aunque el jazmín tolera semisombra, muchas plantas no florecen si no reciben varias horas de sol directo. En el jardín, crecer no es lo mismo que florecer: la flor necesita más estímulo que la hoja.

image

También influye el tipo de poda. En jardinería, podar en el momento incorrecto elimina yemas florales sin que nadie lo note. El resultado es un jazmín frondoso, pero silencioso.

El error silencioso que casi nadie ve

Recién en este punto aparecen las explicaciones técnicas. Investigaciones del INTA y estudios de universidades con carreras de jardinería y agronomía señalan que el exceso de nitrógeno es uno de los principales enemigos de la floración.

Este nutriente estimula el crecimiento vegetativo. En el jardín, muchos fertilizantes “para verdear” hacen que las plantas se expandan rápido, pero inhiben la formación de flores. Especialistas explican que el jazmín interpreta ese exceso como una señal de que no necesita reproducirse.

Ensayos realizados en trepadoras ornamentales demostraron que reducir nitrógeno y aumentar fósforo y potasio mejora notablemente la floración en la temporada siguiente.

Cómo lograr que el jazmín vuelva a florecer

En jardinería, el primer paso es revisar la ubicación. El jazmín necesita sol directo al menos medio día. En el jardín, moverlo unos metros puede cambiarlo todo.

Luego, ajustar el fertilizante. Las plantas en etapa de floración responden mejor a fórmulas equilibradas o específicas para flor. Suspender productos ricos en nitrógeno suele ser clave.

La poda también importa. En jardinería, se recomienda podar apenas después de la floración (o a fines del invierno si no floreció), nunca antes de la temporada de brotes. Así se conservan las yemas florales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Árbol frutal en jardín muestra cómo jardinería y plantas influyen en producción.

Por qué el pomelo da hojas pero no frutos: el error silencioso que frena la producción

Por Ignacio Alvarado
﻿Plantas resistentes vuelven a los hogares y transforman cada jardín interior en un espacio más sano y fácil de cuidar.

La planta olvidada que vuelve a ponerse de moda porque mejora el aire y casi no necesita riego

Por Ignacio Alvarado
no es casualidad: que significa que una planta se seque siempre en el mismo lugar de la casa

No es casualidad: qué significa que una planta se seque siempre en el mismo lugar de la casa

Por Andrés Aguilera
Existen plantas, que con pequeños trucos de la jardinería, refrescan el interior de tu hogar o la intimidad de tu jardín.

La planta que crece mejor en interiores, requiere poco riego y ayuda a refrescar el ambiente

Por Ignacio Alvarado