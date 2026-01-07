La humedad , los olores encerrados y el moho son problemas frecuentes en placares y roperos, incluso cuando la casa está limpia. Por eso, dentro de los trucos caseros más simples y efectivos, se destaca uno poco conocido: colocar un vaso con corchos naturales dentro del placard para mejorar el ambiente y cuidar la ropa.

El corcho natural tiene una estructura porosa que le permite absorber humedad del ambiente de forma progresiva.

Esa misma propiedad hace que también retenga olores desagradables , evitando que se impregnen en la ropa.

A diferencia de los aromatizantes comerciales, el corcho no perfuma : neutraliza. Por eso es ideal para quienes no quieren que la ropa huela fuerte o artificial, especialmente prendas delicadas, camperas, sacos o ropa guardada por mucho tiempo.

Poner un vaso con corcho natural en el placard para qué sirve y cuándo conviene (1)

El procedimiento es muy simple y no requiere ningún producto especial:

Usá corchos naturales (no sintéticos).

Cortalos en mitades o rodajas para aumentar la superficie de absorción.

Colocalos dentro de un vaso, frasco o recipiente abierto .

Poné el vaso en un estante del placard, preferentemente al fondo.

Si querés sumar un aroma suave, podés agregar 2 o 3 gotas de aceite esencial (lavanda o limón), pero no es obligatorio.

Dónde conviene usar este truco

El vaso con corchos es especialmente útil en:

Placares cerrados o poco ventilados.

Roperos antiguos de madera.

Espacios donde se guarda ropa de invierno .

Zapateros o cajones profundos.

Ambientes con humedad constante.

En climas húmedos o en casas con poca ventilación, este truco ayuda a prevenir olor a encierro y aparición de hongos.

Cada cuánto cambiar los corchos

Los corchos no duran para siempre. Conviene:

Reemplazarlos cada 30 a 45 días ,

o antes si notás que el placard vuelve a oler mal,

o si los corchos se sienten húmedos al tacto.

Podés dejarlos secar al sol y reutilizarlos una vez más antes de descartarlos.