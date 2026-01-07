7 de enero de 2026 - 11:00

Poner un vaso con corcho natural en el placard: para qué sirve y cuándo conviene

Trucos caseros. El corcho natural absorbe humedad y olores, ayudando a mantener el placard seco, fresco y sin perfumes artificiales.

Poner un vaso con corcho natural en el placard para qué sirve y cuándo conviene (2)
Por Andrés Aguilera

La humedad, los olores encerrados y el moho son problemas frecuentes en placares y roperos, incluso cuando la casa está limpia. Por eso, dentro de los trucos caseros más simples y efectivos, se destaca uno poco conocido: colocar un vaso con corchos naturales dentro del placard para mejorar el ambiente y cuidar la ropa.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda las tapas de ollas viejas y transformalas en un espectacular adorno para tu casa

Reciclaje: guardá las tapas de ollas viejas y transformalas en un espectacular adorno para tu casa

Por Andrés Aguilera

Por qué el corcho funciona dentro del placard

El corcho natural tiene una estructura porosa que le permite absorber humedad del ambiente de forma progresiva.

Esa misma propiedad hace que también retenga olores desagradables, evitando que se impregnen en la ropa.

Poner un vaso con corcho natural en el placard para qué sirve y cuándo conviene (1)

A diferencia de los aromatizantes comerciales, el corcho no perfuma: neutraliza. Por eso es ideal para quienes no quieren que la ropa huela fuerte o artificial, especialmente prendas delicadas, camperas, sacos o ropa guardada por mucho tiempo.

Cómo preparar el vaso con corchos

El procedimiento es muy simple y no requiere ningún producto especial:

  • Usá corchos naturales (no sintéticos).

  • Cortalos en mitades o rodajas para aumentar la superficie de absorción.

  • Colocalos dentro de un vaso, frasco o recipiente abierto.

  • Poné el vaso en un estante del placard, preferentemente al fondo.

Si querés sumar un aroma suave, podés agregar 2 o 3 gotas de aceite esencial (lavanda o limón), pero no es obligatorio.

Dónde conviene usar este truco

El vaso con corchos es especialmente útil en:

  • Placares cerrados o poco ventilados.

  • Roperos antiguos de madera.

  • Espacios donde se guarda ropa de invierno.

  • Zapateros o cajones profundos.

  • Ambientes con humedad constante.

En climas húmedos o en casas con poca ventilación, este truco ayuda a prevenir olor a encierro y aparición de hongos.

Poner un vaso con corcho natural en el placard para qué sirve y cuándo conviene (1)

Cada cuánto cambiar los corchos

Los corchos no duran para siempre. Conviene:

  • Reemplazarlos cada 30 a 45 días,

  • o antes si notás que el placard vuelve a oler mal,

  • o si los corchos se sienten húmedos al tacto.

Podés dejarlos secar al sol y reutilizarlos una vez más antes de descartarlos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los efectos relajantes según la psicología de ducharse a la noche.

Según la psicología, las personas que prefieren ducharse de noche presentan estas características en su salud

Por Cristian Reta
Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Hacer una bebida isotónica en casa es posible: se hace en 10 minutos con solo 3 ingredientes

Por Alejo Zanabria
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobacion

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobación

Por Andrés Aguilera
que alimento simple ayuda a desinflamar el abdomen despues de las comidas

Qué alimento simple ayuda a desinflamar el abdomen después de las comidas

Por Andrés Aguilera