5 de agosto de 2026 - 10:10

Pocos lo saben: para qué sirven realmente las cuatro caras de un rallador y cuándo conviene usar cada una

Aunque casi todos utilizan una sola cara del rallador, cada lado tiene una función distinta. Conocer estos utensilios de cocina mejora las recetas y evita errores muy comunes en el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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No todas las cuchillas hacen el mismo trabajo. Cada una cumple una función concreta. Y elegir la correcta puede cambiar la textura y el sabor final de una receta.

La cara de orificios grandes: la más utilizada

La superficie con perforaciones grandes es la más conocida y probablemente la que se usa a diario. Resulta ideal para rallar quesos semiduros, zanahorias, zapallos, papas o manzanas, ya que genera tiras gruesas que conservan buena parte de la textura original.

En muchas recetas, esta cara del rallador también se utiliza para preparar hash browns, ensaladas o rellenos donde se busca que los ingredientes mantengan volumen después de la cocción.

La cara de orificios pequeños: más fina y uniforme

Los agujeros pequeños permiten obtener rallados mucho más delicados. Son perfectos para quesos duros como el parmesano, chocolate, nuez moscada, ajo o jengibre. En estos casos, la textura fina facilita que los ingredientes se integren rápidamente a la preparación.

Los especialistas en cocina recomiendan utilizar esta superficie cuando se busca aportar sabor sin modificar demasiado la consistencia de la comida, especialmente en salsas, sopas o masas.

La hoja para láminas y la superficie dentada

Muchos ralladores incorporan una hoja lateral destinada a cortar láminas finas de pepino, zucchini, papa o queso. Aunque suele confundirse con una mandolina, permite obtener cortes rápidos para ensaladas o gratinados sin utilizar otro utensilio.

La cuarta cara, con pequeñas perforaciones puntiagudas, funciona como rallador ultrafino. Es especialmente útil para obtener ralladura de limón, naranja o lima sin retirar la parte blanca de la cáscara, además de trabajar especias duras como canela o nuez moscada.

Los errores más frecuentes al utilizar un rallador

Uno de los errores más comunes consiste en emplear la misma cara para todos los alimentos. Esto no solo modifica la textura final, sino que también puede afectar el tiempo de cocción y la distribución de los ingredientes dentro de la receta.

Los especialistas también recomiendan apoyar siempre el rallador sobre una superficie estable y limpiarlo inmediatamente después de usarlo. Los restos secos suelen adherirse entre las cuchillas y dificultan mucho la limpieza posterior.

Un utensilio simple con mucho más potencial del que parece

El rallador demuestra que muchos utensilios cotidianos esconden funciones que pasan desapercibidas durante años. Conocer para qué sirve cada una de sus caras permite mejorar la cocina, aprovechar mejor los ingredientes y obtener resultados mucho más precisos en distintas recetas del hogar.

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