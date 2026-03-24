24 de marzo de 2026 - 13:51

Pocos lo hacen: el truco simple que puede mejorar el sabor del café en casa

Un hábito poco conocido mejora el aroma y el gusto del café y se volvió tendencia en curiosidades, cocina y trucos caseros.

Café
Por Ignacio Alvarado

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Pequeños cambios en el hábito al tomar café pueden marcar una gran diferencia.

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El motivo tiene una explicación científica: la sal actúa sobre los receptores del gusto y puede disminuir la percepción del amargor, lo que permite que los sabores naturales del café se destaquen más. Este método es especialmente útil cuando se utilizan granos muy intensos o cuando la bebida queda demasiado fuerte.

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Por qué la sal mejora el sabor del café

El café contiene compuestos naturales que pueden generar un sabor amargo, especialmente si se lo prepara con agua muy caliente o si el molido es demasiado fino. En estos casos, una pequeña cantidad de sal ayuda a suavizar el perfil del sabor sin modificar el aroma característico.

Especialistas en cocina explican que la sal no se percibe directamente en la bebida, sino que funciona como un potenciador del sabor. Este principio también se utiliza en diversas recetas dulces, donde una pizca de sal resalta otros ingredientes.

Además, este truco casero puede ser útil cuando el café no es de la mejor calidad, ya que contribuye a equilibrar el resultado final.

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Cómo aplicar este truco correctamente en casa

Para mejorar el sabor del café, se recomienda agregar solo una pequeña pizca de sal al filtro o al café molido antes de verter el agua caliente. No es necesario excederse: una cantidad mínima es suficiente para notar el cambio.

Otra recomendación importante es utilizar agua de buena calidad y respetar las proporciones adecuadas entre café y agua. Estos factores influyen directamente en el resultado final de la bebida.

Una curiosidad que sorprende a los amantes del café

Aunque no es un método muy conocido, cada vez más personas prueban este consejo por su simplicidad y efectividad. Este tipo de curiosidades demuestra que pequeños cambios en la rutina pueden mejorar notablemente la experiencia diaria.

Incorporar este truco casero puede marcar la diferencia y permitir disfrutar un café más equilibrado sin necesidad de realizar grandes modificaciones en la preparación.

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