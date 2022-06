Pepe Cibrián Campoy se casa a fin de mes con su novio 42 años menor que él por pedido de su suegro

Pepe Cibrián Campoy es uno de los mejores productores teatrales de la Argentina quien a sus 74 años vive su vida a pleno. El actor y dramaturgo conoció a su novio, 42 años menor que él, a través de una aplicación de citas y a fines de junio se casa con el joven de 32 años.

El artista ya tuvo dos matrimonios anteriores, pero nada le impide volver a apostar por el amor y el 24 de junio se casa con Nahuel Lodi (32). Los detalles los dio en una nota con el periodista de Teleshow, con quien se abrió sobre diferentes temas referidos al amor y el sexo.

En enero de este año comenzaron a salir. “Me gustó su sonrisa, pero mucho más su vida”, reveló Pepe y contó que el joven llegó en un momento de la vida en el que logró volver a sentirse pleno. “No soy joven, no. Pero sí muy vital”, aseguró.

“Nahuel es hombre de Berazategui, atractivo y de un metro 89. Tiene carácter fuerte y gran determinación, no me gustan los sumisos que se destinan solo a seguirme. Es muy investigador en su vida y ocupado de su futuro. Toca el piano y algún otro instrumento más. Es cálido a su manera, tal vez no sea demostrativo con los abrazos pero sabe compensarlos con otras atenciones de la vida cotidiana”, dijo romántico a Infobae.

Pepe Cibrián Campoy se casa con su novio 42 años menor que él.

El joven estuvo casado y tiene mellizos, una nena y un nene de siete años a quienes el artista conoce solo por fotos y por los relatos de su pareja.

Ambos unirán sus vidas en una ceremonia de los anillos el 24 de junio. Lo harán en un evento íntimo para 30 personas entre amigos, su familia, y el hermano de Pepe, Roberto. Aunque no se casarán por civil, firmarán ante una escribana pública el Deber de Asistencia Mutua.

Este dispone que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua

Luego, harán una gran fiesta el 27 de junio con más invitados y en octubre se irán de luna de miel a México.

El pedido de su suegro a Pepe Cibrián y el sexo a los 74 años

El actor contó que la primera vez que comió con los padres de su novio bromeó sobre la posibilidad de casamiento y la seguda vez que se vieron, su suegro le preguntó cuándo se casarían.

“Estábamos comiendo y le pregunté a Daniel (padre de Nahuel): ´¿Y qué te parece si alguna vez me caso con tu hijo?´. Me respondió: ´Si a ustedes los hace felices, ¿por qué no?´. Ahí quedó el tema”, contó.

“La segunda vez que vinieron, a las dos o tres semanas, me dijo: ´Bueno Pepe, entonces... ¿cuándo se casan?´. Lo miré a Nahuel y le pregunté: ´Nahuel, ¿cuándo?´. Él se puso muy colorado. ´No sé, en junio´, sugirió. ´Okey. ¿Qué día?´, pensamos. `¡El 24!´. Y ahí se definió la fecha de los esponsales”, relató Cibrián.

Pepe Cibrián, un genio enamorado del amor y de la vida

Además, le confesó al periodista cómo vive el sexo a su edad. “A mí el cáncer y sus tratamientos con tantos rayos me afectaron bastante. Pero no es tan grave, eh”. En 2016 fue intervenido para la remoción de un cáncer de próstata que regresó al año siguiente para ser abatido hasta el día de hoy.

“A esta edad sigo experimentando el sexo con la misma generosidad con la que lo hice toda la vida. Soy una persona muy activa en ese aspecto. Me gusta jugar, pero en términos de exploración, no en cuestiones de disfraces”, aclara. “Soy muy geisho en la cama”, cerró al respecto.