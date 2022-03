Pepe Cibrián presentó a su nuevo novio, 40 años menor: “Todo llega”

Pepe Cibrián confirmó que tiene nuevo novio, Nahuel de 32 años, con una publicación en sus redes sociales. El enamorado del productor tiene cuarenta años menos que él y lo conoció a través de Tinder. Pepe expresó su felicidad con un mensaje, junto a la foto: “¡Todo llega a su tiempo… a veces!”.

Nahuel Nicolás Lodi, joven artista de 32 años, es la nueva pareja del productor Pepe Cibrián. La novedad fue publicada por el ex jurado del Cantando 2020 en su cuenta de Instagram. Nahuel vive en Buenos Aires, toca el piano y se define como un amante de la playa y los viajes.

Pepe presentó un nuevo novio, luego de la ruptura con Mauro, su ex con quien se iba a casar

En dialogo con Clarín, Pepe dio más detalles de la nueva relación. “Estoy convencido de que en este caso, el encuentro con Nahuel ha sido y es sumamente creativo y gratificante. Me siento sumamente acompañado y siento que lo acompaño mucho. Es una persona bellísima y a los 73 años no creo mucho en las diferencias de las edades porque no hay edades, hay ganas...” contó el productor.

“Lo conocí por Tinder, una plataforma que es muy buena porque ayuda a la gente a conocerse. Después ya con videollamadas hasta que finalmente nos conocimos personalmente a las dos semanas” añadió Pepe.

EN FEBRERO, PEPE SE HABÍA SEPARADO DE MAURO

A principios de febrero, se conoció la noticia de que Pepe se separó de su anterior novio Mauro. Juan Etchegoyen, periodista de ‘Mitre Live’, brindó precisiones sobre la ruptura. “Se conocieron en una app de citas, más precisamente Tinder y después de un importante desgaste decidieron terminar con la relación” explicó Juan.

El año pasado, el productor contó que se había puesto de novio con un hombre que conoció en Tinder. “Es un señor grande con dos hijas divinas. Un gran compañero. Es una persona ideal. Él tiene 53 años y yo tengo 73, siempre me toca ser mayor” explicó Pepe.

Además, Etchegoyen recordó cómo inició todo: “Pepe anunció en su momento este noviazgo en la televisión y se lo veía muy enamorado, tan enamorado estaba que hace algunos meses confirmó su casamiento”. Asimismo, agregó: “La boda nunca llegó. Se separaron porque la pandemia les jugó una mala pasada y tengo entendido que su novio no quería pasar por el altar”.

“La noticia está confirmada por Pepe que me aseguró que más allá de esta pareja que no funcionó seguirá incursionando en Tinder esperando a su próximo hombre”, dijo al respecto Etchegoyen. Y concluyó: “Me dicen que la convivencia no funcionó, el amor no prosperó y se terminó”. Tal fue así que Pepe siguió en la búsqueda por la app de citas y encontró nuevo novio: Nahuel.