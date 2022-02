Pepe Cibrian se separó de su novio, a quién que conoció en Tinder: “Mauro no quería casarse”

El productor Pepe Cibrian, de 73 años, se separó de su novio Mauro, veinte años más joven que él, a quien conoció por la red social Tinder. Asi lo confirmó el periodista Juan Etchegoyen en ‘Mitre Live’. “Se separaron porque la pandemia les jugó una mala pasada y tengo entendido que su novio no quería pasar por el altar”

“Pepe Cibrian se acaba de separar de su novio. Se conocieron en una app de citas, más precisamente Tinder y después de un importante desgaste decidieron terminar con la relación”, empezó narrando el conductor de “Mitre Live”.

El periodista Etchegoyen recordó cómo inició todo: “Pepe anunció en su momento este noviazgo en la televisión y se lo veía muy enamorado, tan enamorado estaba que hace algunos meses confirmó su casamiento”. Ademas, agregó: “La boda nunca llegó y ahora lamentamos esta información. Se separaron porque la pandemia les jugó una mala pasada y tengo entendido que su novio no quería pasar por el altar”.

“La noticia está confirmada por Pepe que me aseguró que más allá de esta pareja que no funcionó seguirá incursionando en Tinder esperando a su próximo hombre”, dijo al respecto Etchegoyen. Y concluyó: “Me dicen que la convivencia no funcionó, el amor no prosperó y se terminó”.

Fin al amor de Tinder entre el productor y Mauro

¿Cómo arranco el amor de Pepe Cibrian en Tinder?

En febrero del año pasado, el productor contó que se había puesto de novio con un hombre que conoció en Tinder. “Es un señor grande con dos hijas divinas. Un gran compañero. Es una persona ideal. Él tiene 53 años y yo tengo 73, siempre me toca ser mayor”

¿Cómo fue que llegó a matchear con este hombre? “Empezamos con: ‘Hola, ¿qué tal?, ¿Como te va? ¿A qué te dedicás?’. Le dije: ‘Odio el Tinder para hablar y le dí mi WhatsApp. Después seguimos por teléfono, hasta que llegamos a encontrarnos y conocernos. Y así formamos una pareja maravillosa”.

La relación fue subiendo de nivel, hasta que en agosto de 2021, Cibrian anunció que se casarían. “Seguramente si la cosa sigue bien, nos casaremos. ¿Por qué no? Yo no estoy divorciado de Santiago y por ese mismo tema, en el caso que yo decida casarme, nos divorciaremos con él porque tenemos una excelente relación”, contó Pepe.

“De pronto nos casamos en dos, tres meses. Todo tiene que ser rápido cuando va bien. Lo peor que te puede pasar es que te vaya mal y te divorcies”, explicó Cibrian, meses antes de que se confirmará su separación y la cancelación del casamiento.